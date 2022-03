Enfermedades gastrointestinales pueden incrementar hasta un 40 por ciento, durante la temporada de calor: SSM

Morelia, Michoacán, 07 de marzo de 2022.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), informa que durante la temporada de calor (marzo a septiembre), las enfermedades gastrointestinales, pueden registrar un incremento de hasta el 40 por ciento.

Los grupos más afectados en contraer estos microorganismos como el rotavirus, salmonela, la shigella, Escherichia coli, son los menores de cinco años y el grupo etario de 20 a 59 años; la incidencia se presenta a la par en hombres y mujeres.

Ante ello, la SSM recomienda no bajar la guardia en las medidas preventivas como desinfección, manejo y conservación del agua evitando el consumo directo de la llave, hervir los alimentos, no consumir alimentos crudos como mariscos y pescados; no comer en la calle y mantenerse hidratado.

Acudir de manera inmediata a su unidad de salud más cercana, en caso de presentar deshidratación, sed intensa en los lactantes, llanto sin lágrimas, boca seca, orina escasa u oscura, respiración rápida y que el menor se encuentre somnoliento e irritable; en los adultos se presenta disminución de concentración o confusión mental, palidez y calambres musculares.

Se recomienda a la población no automedicarse, seguir con su alimentación para no caer en desnutrición y en caso de los recién nacidos continuar con la lactancia materna.

A decir del coordinador estatal de Vigilancia Epidemiológica, Vicente García Gil, las enfermedades diarreicas son las que se caracterizan por evacuaciones con consistencia liquida, que contienen más agua de lo normal, lo que provoca la pérdida de sales o electrolitos, y estás en algunas ocasiones pueden estar acompañadas de sangre, a lo que se la conoce médicamente como disentería.

De acuerdo a los datos estadísticos correspondientes a la semana epidemiológica 7, Michoacán registra un acumulado de 10 mil 692 casos, mil 35 menos que en el mismo periodo de 2021, donde ya se tenía un registro de 11 mil 727 padecimientos gastrointestinales.