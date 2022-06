Encuentro con prestadores de servicios en Apatzingán

Apatzingán, Michoacán, 30 de junio 2022.- Construir desde los propios destinos las estrategias y acciones de fortalecimiento turístico, es el objetivo del encuentro de trabajo que sostuvo el secretario de Turismo del estado, Roberto Monroy García, con prestadores de servicios de Apatzingán.

En su participación, Monroy García hizo énfasis en la importancia de integrar a la brevedad el catálogo de servicios y atractivos de toda la región, a fin de construir propuestas en las que, por ejemplo, la oferta de hospedaje se complemente con la oferta de balnearios que hay en la región.

Puntualizó que, para poder competir en el mercado turístico, la demanda no es solo por cuartos de hotel, sino ofrecer experiencias, en donde la oferta de atractivos invite al viajero a quedarse uno o más días.

Entre los elementos para complementar la oferta, mencionó la historia, cocina tradicional, artesanías, ferias, fiestas y tradiciones, riqueza frutícola, entre otras.

“Tenemos que aprovechar todo lo que hay en la región, no solo en la ciudad”. Destacó igualmente la importancia de establecer un diálogo honesto para no generar expectativas que no se puedan cumplir.