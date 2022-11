En Uruapan, Guardia Civil brinda auxilio a una menor de edad, presuntamente extraviada

A fin de garantizar la integridad física y psicológica de la menor, los uniformados trasladaron a la pequeña al área de Prevención Infantil.

Uruapan, Michoacán, 16 de noviembre del 2022.- En atención a un llamado de auxilio ciudadano, los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), brindaron apoyo a una menor de edad, quien al parecer se encontraba extraviada, hecho registrado en esta municipalidad.

Durante recorridos de prevención que realizaban los agentes de la Guardia Civil sobre el camino a Tejerías, fueron alertados por una ciudadana, quien señaló que una niña de aproximadamente 4 años de edad se encontraba caminando sola por las calles.

Luego de generar proximidad con la niña, dijo a los oficiales que había salido de su hogar sin supervisión, en busca de su padre; por esta razón se encontraba desorientada y dada su edad, desconocía cómo volver a casa.

A fin de garantizar la integridad física y psicológica de la menor, los uniformados trasladaron a la pequeña al área de Prevención Infantil, situada en Barandilla Municipal. En espera de que lleguen sus familiares.

En caso de requerir o denunciar cualquier hecho de riesgo, la SSP pone a disposición de la población las líneas telefónicas 911 y 089.

