Zamora, Mich.- 14 de febrero de 2020.- Durante la madrugada de este viernes, lamentablemente se confirmó la muerte en un nosocomio privado del pequeño Luis Arturo de tan solo 4 años de edad, niño que la tarde del jueves pasado fue baleado junto con su padre mientras circulaban en un automóvil en las calles del Infonavit Arboledas Segunda Sección, el papá del finado continua internado, su estado de salud es reportado como grave.

Fue durante las primeras horas de este día cuando los médicos del Hospital Juan Pablo II, informaron a las autoridades investigadoras que dejó de existir el menor, quien no logró sobreponerse de las severas lesiones que padeció a manos de sujetos armados.

Sobre los hechos cabe recordar que ayer jueves el infante viajaba en compañía de su padre a bordo de un automóvil Nissan Aprio, de color blanco, sobre la calle sobre la calle Parota y Del Bosque, cuando fueron interceptados por desconocidos los atacaron a tiros.

En el lugar fueron auxiliados por paramédicos locales el menor Luis Arturo C., C., de 4 años de edad y su papá Arturo C., P., de 35 años de edad y de forma inmediata ambos fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica, donde el señor Arturo permanece delicado.

Estos hechos han consternado a la sociedad zamorana, quienes a través de redes sociales han manifestado su apoyo para la familia y exigen que este cobarde crimen sea esclarecido a la brevedad, mientras que la Fiscalía Regional de Justicia continua con las investigaciones correspondientes para dar con los responsables.