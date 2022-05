En su primera temporada de conciertos 2022, la OSIDEM ofrece un concierto con composiciones de Joseph Haydn

Morelia, Michoacán, 15 de mayo de 2022.- La Orquesta Sinfónica de Michoacán (OSIDEM), bajo la batuta de su director titular Román Revueltas Retes, continúa con las presentaciones dentro de su primera temporada de conciertos 2022 para deleite de todo su público. En esta ocasión, su concierto incluye 4 sinfonías del compositor austriaco Joseph Haydn.

La cita es el viernes, 20 de mayo, a las 20:30 horas, en el Teatro Ocampo, en donde se seguirán todas las medidas sanitarias.









La Orquesta Sinfónica de Michoacán, con 60 años de trayectoria y consolidación, interpretará: Sinfonía no. 27 en sol mayor, Hob. I:27; Sinfonía no. 28 en la mayor, Hob. I:28; Sinfonía no. 29 en mi mayor, Hob. I:29; y Sinfonía no. 30 en do mayor, Hob. I:30 (Alleluya).

Joseph Haydn (1732-1809) es un compositor austríaco, que jugó un papel importante en el establecimiento de las formas clásicas de la sinfonía y el cuarteto de cuerdas.

Los boletos de cortesía se entregarán el martes, 17 de mayo, a partir de las 10:00 horas, en las oficinas de la OSIDEM, ubicadas en la calle Melchor Ocampo 256, Centro Histórico, Morelia, Michoacán. Mayores informes en el teléfono 44 33 13 16 79.