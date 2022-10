En Movimiento Ciudadano, rechazamos la imposición de la vieja política: Moisés Navarro Arellano

Morelia, Michoacán a 07 de octubre de 2022.- Quienes hemos construido desde hace años una agenda ciudadana en Michoacán, aún con obstáculos, pocos recursos y a contracorriente, sabemos lo difícil y gratificante que es ver el crecimiento que ha tenido Movimiento Ciudadano en el estado a lo largo de los años. Este crecimiento no ha sido de la nada, ha sido fruto del esfuerzo de cientos de personas que a lo largo y ancho del territorio michoacano han creído en el proyecto, en sus causas, en quienes lo hemos encabezado, en una nueva forma de hacer política y sobre todo, en que un mejor futuro para las y los michoacanos es posible.

Por eso hoy rechazamos y condenamos la imposición de personajes que representan a la vieja política que ha llevado a Michoacán y al país a un estado de impunidad, falta de democracia, corrupción y en donde la voz ciudadana no es escuchada.

Carlos Herrera Tello, ex candidato de la alianza PRI-PAN-PRD representa todo eso, pues que no se nos olvide que fue el candidato impuesto por el ex gobernador Silvano Aureoles Conejo, para mantener el control del estado, aún saliendo de su administración y con ello, detener todas las denuncias que pesan sobre él.

Las y los michoacanos hemos vivido las consecuencias del gobierno silvanista y hoy su nombre, así como aquellos que son sus vínculos políticos más directos llevan la mancha de traición y mal gobierno.

Hoy Movimiento Ciudadano tiene la oportunidad de demostrar que es un proyecto distinto, que en lo nacional, en lo estatal y en lo local somos la alternativa para cambiar las cosas y para caminar a un mejor México; eso sólo será posible poniendo, como dice nuestro Coordinador Nacional, Dante Delgado, a los ciudadanos al centro y sus causas al frente.

Más de 80 mil votos michoacanos ganados a la buena, con propuestas, con ideas y con causas, refrendan que vamos caminando bien como proyecto y que vamos creciendo.

Elegir el camino fácil dará sólo un mensaje: que somos más de lo mismo. Por ello las y los referentes en Michoacán defenderemos que Movimiento Ciudadano siga siendo eso, ciudadano.

Estamos seguros que si el camino es con la sociedad y no con los intereses políticos, el futuro será naranja.