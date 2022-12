En Morelia trabajamos para erradicar la violencia contra la mujer: Alfonso Martínez

Morelia, Michoacán; 7 de diciembre de 2022.-En el municipio de Morelia se trabaja de manera transversal para erradicar la violencia contra la mujer, aseveró ante autoridades estatales y municipales el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar. En Morelia, dijo, atacamos de raíz esta problemática de forma reactiva y proactiva, a través de todas las dependencias municipales.

“Estamos haciendo una serie de acciones muy importantes en todas las áreas, no solo en el Instituto de la Mujer. No hay muchos municipios en México que hagan todo lo que en Morelia y yo he pedido ese dato, porque además de todo lo que estamos haciendo, queremos hacer más y si hay un municipio en el país que haga más, queremos saberlo, conocerlo e imitarlo” expresó el alcalde.

Lo anterior, luego de participar en la reunión de trabajo respecto al Dictamen y Programa para Atender la Violencia de Género, en la cual estuvo presente el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla.

Expuso que en Sindicatura, se han emitido más de 25 órdenes de protección para mujeres violentadas; la Policía de Morelia ha atendido aproximadamente 2 mil 500 llamados por violencia doméstica y contra la mujer, mismas que se han abordado puntualmente y se les ha dado seguimiento; en el DIF Morelia se trabaja también para erradicar la violencia en contra de la mujer y el abuso infantil.

La Secretaría de Obras Públicas planea infraestructura donde se presenta mayor violencia en contra de la mujer y busca que toda construcción sea un espacio seguro para ellas; en Servicios Públicos se ha dado limpieza a lotes baldíos que son posibles generadores de violencia, asimismo se iluminaron bajo puentes y lugares que se han pedido por parte de colectivas con los que se está en constante comunicación.

Hoy mismo se impartió una conferencia magistral de la Ley Olimpia en Palacio Municipal, misma que estuvo a cargo de la propia impulsora de la misma, Olimpia Coral Melo, que ha sido declarada como una de las 100 mujeres más influyentes en el mundo, entre otras acciones que se realizan de manera permanente.

El presidente de Morelia compartió también que el 52 por ciento de llamadas a la Policía de Morelia son por violencia familiar, por ello, las y los elementos cuentan con la capacitación suficiente para atender este delicado tema y continuará la capacitación en la materia, “hoy en día, este cuerpo policial está preparado para capacitar a otras policías en el tema”.

Finalmente, Alfonso Martínez hizo un llamado a las mujeres para que denuncien a sus agresores, puesto que Morelia cuenta con un refugio que les brindará toda la protección y que incluso atiende a mujeres del interior del estado, “estamos siendo solidarios como capital con los problemas no solamente de nuestra ciudad, sino de otros municipios”.