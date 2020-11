En Michoacán, mujeres rechazan candidatos agresores, acosadores y deudores de pensión

Morelia, Michoacán, a 9 de noviembre de 2020.- En Michoacán los agresores de mujeres, deudores de pensión alimenticia y acosadores no deberán ser candidatos en las próximas elecciones, solicitaron mujeres durante la entrega de la propuesta “3 de 3 contra la violencia de género: no más políticos agresores, acosadores sexuales y deudores de pensión alimenticia al poder en Michoacán”, al Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM).



La propuesta entregada y acompañada por mil 074 firmas, solicita se incorporen a los lineamientos que en próximos días estará votando el Consejo General del IEM, acciones que promuevan, protejan y respeten los derechos de las mujeres y, de manera concreta, se requieran a los aspirantes a una candidatura a firmar un formato, de buena fe y bajo protesta de decir verdad, en que expresen que no están condenados o sancionados por: violencia familiar y/o doméstica, delitos sexuales, ser deudor alimentario o haber cometido violencia digital.



La secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres (Seimujer), Nuria Gabriela Hernández Abarca, reconoció la importancia de contar con lineamientos que protejan a las mujeres y fomenten la participación de las mismas en los procesos electorales.



“Hay que decirlo con claridad, de nada sirve un marco jurídico sólido, como el establecido desde el 2019 con la reforma constitucional de la paridad en todo, si no son una realidad, y para esto, estas acciones afirmativas coadyuvan a visibilizar y analizar el marco jurídico desde una perspectiva de género”, consideró.



La también presidenta del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Michoacán (OPPMM), reconoció a las mujeres que integran la agrupación Las Constituyentes CDMX, quienes lo impulsaron a nivel nacional y acompañaron en Michoacán.



“Las mujeres estamos en la política para ejercer nuestro derecho a participar en la vida política y pública del país, pero también por la imperiosa necesidad que tenemos de transformar una realidad social que sigue normalizando las desigualdades y las diferencias, las violencias y las discriminaciones en todos los espacios y ámbitos, y el público y el político no son una excepción”, afirmó.



La propuesta fue recibida por el consejero presidente del IEM, Ignacio Hurtado Gómez, las consejeras Carol Berenice Arellano Rangel, Araceli Gutiérrez Cortés, Viridiana Villaseñor Aguirre y Marlene Arisbe Mendoza Díaz de León.



Acompañando la entrega estuvo la líder feminista Elvia Higuera Pérez, impulsora del OPPMM, desde donde ha trabajado para que se logren visibilizar los derechos de las mujeres, también acudieron las representantes de las carteras de mujeres de los partidos: Verónica Naranjo, del PRD; Dirvana Aguirre Ochoa, del PVEM; Marisol Aguilar, del PRI, así como la ex senadora Rocío Pineda.