En México urgen acciones que garanticen acceso a la educación por pandemia: Ángel Custodio

En México urgen acciones que garanticen el acceso a la educación a las y los estudiantes en condiciones de pobreza en medio de la pandemia por el Covid-19, subrayó el vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso del Estado, Ángel Custodio Virrueta García.



“En nuestro país se requiere garantizar la cobertura universal social de los servicios de telecomunicaciones, sobretodo el acceso a internet y televisión, ya que son millones los que no cuentan con estos servicios”.



El diputado local consideró que hace falta mayor compromiso de la Federación para garantizar que las clases a distancia en todo el país sean efectivas y accesibles para las y los niños, adolescentes y jóvenes.



El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales recordó que debido al problema que se tiene, presentó ante el Pleno de la LXXIV Legislatura un punto de acuerdo hace unos meses, en el que demandó a la Federación que se garantice el acceso a la educación en nuestro país y que se implementen aquellas políticas y programas educativos, acorde a las diversas necesidades y características del sector estudiantil vulnerable.



“Se requiere que se garanticen las condiciones mínimas para que las niñas, niños y jóvenes estudiantes que, dada su condición de vulnerabilidad, y que no tienen acceso a las clases virtuales y a los canales de televisión puedan seguir aprendiendo”.



Reconoció los esfuerzos que han realizado estados como Michoacán, en donde pese a no contar con el apoyo de la Federación, han dado lo mejor de sí, para que los estudiantes puedan continuar con el ciclo escolar a distancia.



No obstante, dijo que en México existen sectores que no tienen garantizado el derecho a la educación y esta vulnerabilidad se ve acentuada en un mayor grado en el nivel básico que comprende la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria.



Recordó la obligación constitucional del Estado Mexicano de garantizar el derecho a la educación y también el acceso a la información, así como de implementar la política de inclusión digital universal, la cual se establece en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.



Ángel Custodio lamentó que México continúe con las malas decisiones y no enfrente con fortaleza los desafíos del modelo educativo del ciclo escolar 2020-2021 en esta pandemia, lo cual evidencia su desinterés por la contingencia y este sector.



“Es urgente e inaplazable que el Titular del Poder Ejecutivo Federal en coordinación con las autoridades federativas encargadas de la materia, realicen todo lo necesario para concretar la cobertura universal para que el internet con fines educativos, llegue a todos los lugares de nuestro país de manera gratuita, como medio indispensable para lograr el goce pleno y sin discriminación del derecho humano a la educación y así poder contrarrestar los efectos de la actual crisis sanitaria y que el Estado esté preparado para enfrentar situaciones similares que puedan presentarse en el futuro”.