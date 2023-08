En medio de protestas por asesinato de “Buba” y “Canela”, alcalde realiza su segundo informe de gobierno

Tangancícuaro, Mich.- 11 de agosto de 2023.- Enmarcado por protestas en exigencia de justicia por el asesinato de las dos perritas “Buba” y “Canela” ocurrido la noche del miércoles pasado, este viernes el alcalde de Tangancícuaro realizó su segundo informe de gobierno, en la plaza principal de dicha demarcación, en un evidente descobijo por parte de funcionarios locales, estatales y federales.

Desde temprana hora habitantes de esta localidad, así como de municipios aledaños como Zamora y Jacona, comenzaron a agruparse en las calles cercanas a la zona Centro, desde donde partieron a la plaza, donde previamente fue instalado un templete para el evento protocolario.

Los cientos de manifestantes encontraron el lugar cercado con vallas metálicas y resguardadas por elementos de la Policía Municipal, para evitar que se pudieran aproximar, pero eso no menguó su ánimo de protestar por el cobarde crimen.

Los ciudadanos portaban cartulinas con leyendas como, “Tus actos no tienen justificación”, “Justicia para Buba y Canela”, “Exigimos Justicia”, “Metete con alguien que pueda defenderse, cobarde”, entre otras. Mientras que las consignas al unísono eran, “Patadas de ahogado, Melgoza está acabado”, “asesino, asesino” y “renuncia mata perros”.

La gente no dejaba de gritar consignas, condenando el crimen y en contra del presidente municipal. Se llegó el momento y pasadas las 12:00 horas por una escalera lateral hizo su aparición David Melgoza Montañez, las primeras voces gritaban fuera, fuera, pero fueron rápidamente opacadas por una sola palabra, repetida una y otra vez “asesino”.

La maestra de ceremonias intentaba mediar y dar cauce al evento, pero era imposible callar el reclamo de justicia de un pueblo entero. El evento continuó, en un ambiente de tensión en el que por varios momentos se presentaron conatos de violencia entre los policías y algunas personas, sin que pasara mayores.

Dentro de su discurso el alcalde se refirió a la muerte de las perritas, “ahí están los videos, les pido una disculpa a los dueños, pero les quiero decir que lo que marque el estado de derecho, si el estado de derecho dice que yo soy culpable y tengo que pagarlo lo haré, siempre he enfrentado mi responsabilidad, nunca le he dado vuelta a mi responsabilidad y también les quiero decir a todas y a todos que velo diariamente por su seguridad y por su integridad, como nunca en la historia y recodarles que soy cirujano pediatra y me dedico a salvar vidas, es lo único que tienen que saber, las quiero y los quiero mucho, un fuerte abrazo”.

Cabe recordar que “Buba” y “Canela” fueron ultimadas con un disparo cada una, en la vía pública de la colonia Santa Anita, a manos del presidente municipal, quien justifico el hecho, como defensa propia, sin embargo, la Fiscalía General del Estado, ya cuenta con dos denuncias sobre lo ocurrido, testimonios, indicios probatorios y estudios periciales en diversas disciplinas, para robustecer la carpeta y en su caso, estar en condiciones de ejercer acción penal en contra de quien resulte