Morelia, Michoacán, 17 de marzo de 2026.- En el marco del Foro Nacional por la Consolidación de la Justicia Laboral en México, los jueces laborales del Poder Judicial de Michoacán, David Armando Leyva Bautista y Fernando Fernández Castañeda, titulares de los Juzgados Primero y Tercero Laboral de Morelia, respectivamente, participaron como ponentes para compartir experiencias y reflexiones sobre la implementación y los retos sistema de justicia laboral.

Durante su intervención, el juez David Armando destacó los avances y desafíos derivados de la reforma laboral, particularmente en materia de democracia sindical, negociación colectiva y el ejercicio del derecho de huelga dentro del nuevo modelo de justicia laboral. Recordó que, desde el inicio del sistema en octubre de 2022, los tribunales laborales han asumido un papel clave para garantizar procedimientos más transparentes y apegados a los principios de libertad sindical y acceso efectivo a la justicia para las personas trabajadoras.

Asimismo, subrayó la importancia de que las instituciones y los actores del ámbito laboral se adapten a las nuevas disposiciones legales y procedimientos establecidos en la reforma, a fin de fortalecer la negociación colectiva auténtica y evitar prácticas que limiten los derechos de las y los trabajadores.

Por su parte, el juez Fernando Fernández destacó el trabajo que realizan los juzgados laborales para atender asuntos individuales y, en el caso de Morelia, también colectivos, provenientes de diversos distritos judiciales del estado. Subrayó que este alcance implica un esfuerzo permanente de coordinación entre autoridades laborales y de optimización de los recursos humanos y materiales, con el objetivo de seguir fortaleciendo la atención a las personas usuarias del sistema de justicia.

En este sentido, expuso algunas prácticas que los juzgados laborales han implementado para facilitar la coordinación con el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, especialmente en los procesos de revisión de contratos colectivos de trabajo, con el propósito de brindar mayor certeza jurídica a las partes y fortalecer el funcionamiento del sistema.

La participación de los jueces michoacanos en este foro nacional permitió compartir experiencias y buenas prácticas sobre la operación del nuevo modelo de justicia laboral, así como dialogar con especialistas y autoridades del país sobre los retos pendientes para consolidar un sistema más eficiente, transparente y cercano a las personas trabajadoras y empleadoras.