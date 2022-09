En el PRI Michoacán estamos abiertos a construir, pero sin amagos: Memo Valencia

Morelia, Mich., a 16 de septiembre de 2022. “El PRI demuestra que estamos del lado del pueblo y por ello, votamos esta vez a favor de que la Guardia Nacional (GN) pasara a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), porque es necesario y nos declaramos abiertos a construir, pero sin amagos”, enfatizó el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE), Guillermo Valencia Reyes.

Acompañado de la secretaria general, Xóchitl Gabriela Ruíz González, el líder estatal mostró su apoyo a los diputados federales, así como a la dirigencia nacional que encabeza el presidente Alejandro Moreno Cárdenas y Carolina Viggiano Austria.

“Ayer que el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó dicha iniciativa, el PRI deja en claro que somos aliados de las causas sociales, que son nuestras causas sin importar colores o envolturas, porque no se trata de ver quien puede más o jugar vencidas con el presidente de la República”, comentó.

Valencia Reyes dijo que el tricolor es responsable de la posición histórica que le está tocando vivir, toda vez que regresar a los militares a sus cuarteles únicamente beneficia a los delincuentes, porque la Guardia Nacional no tiene la capacidad ni la fuerza necesaria para combatir al crimen organizado.

Asimismo, recordó que quienes sacaron a los militares a las calles a combatir al crimen no fue el gobierno actual, sino el de Acción Nacional (PAN).

“No debería haber polarización en lo que se votó, sino unidad porque estar en contra de todo nos convierte en lastres de la democracia, así como aquéllos que a todo dicen que sí, son lacayos del presidente”, indicó.

De igual manera, aclaró que la iniciativa no pretende la militarización, sino solo prolongar un acuerdo unos años más, porque a los ciudadanos sin importar el gobierno o color partidista del estado o municipio que se trate, no avalarían que los integrantes del Ejército Mexicano regresen a los cuarteles.“En lugar de ver convoyes del Ejército y Marina, veríamos convoyes de delincuentes, por lo que es mezquino politizar este tema y aquí no hay traiciones, aquí es pensar por el pueblo”, acotó.