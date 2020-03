En Coalcomán, jóvenes podrán tramitar su ficha de ingreso a la educación superior en línea

Morelia, Michoacán, a 29 de marzo de 2020.- Ante la situación de contingencia por COVID-19 que se vive en Michoacán, en el municipio de Coalcomán, autoridades de educación superior diseñaron un portal para que las y los jóvenes próximos a estudiar su carrera profesional puedan tramitar su ficha en línea.



Por ello, y para evitar que las y los estudiantes salgan de casa, la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), a cargo de Héctor Ayala Morales, exhortó a la comunidad estudiantil a aprovechar dicha plataforma para realizar su trámite desde el hogar.



Lo anterior, no sin antes revisar las bases de la convocatoria 2020 para aspirantes de nuevo ingreso emitida por el Instituto Tecnológico Superior de Coalcomán (ITSC), la cual pueden revisar en el siguiente enlace: https://www.itscoalcoman.edu.mx/…/n…/Convocatoria%202020.pdf.



Para todas y todos los interesados, la SEE informó que esta institución educativa ofrece las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería en Desarrollo Comunitario e Ingeniería en Gestión Empresarial, para las cuales podrán solicitar su ficha desde el portal del instituto https://www.itscoalcoman.edu.mx/ficha/.



Cabe resaltar que el director general del ITSC, Juan Gabriel Loeza, informó a las y los jóvenes a través de sus redes sociales, que por el momento no será necesario hacer ningún pago ya que lo podrán realizar en la institución una vez concluida la contingencia y puedan acudir a validar sus documentos o, si lo desean, podrán efectuarlo a través de la banca móvil como marcan en las bases de la convocatoria.