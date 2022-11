En cateo, asegura Fiscalía General predio relacionado en delitos contra el medio ambiente

Morelia, Michoacán, a 13 de noviembre de 2022.- Durante una acción operativa implementada por personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), se aseguró un predio por su posible relación en Delitos Contra el Ambiente.

El operativo se derivó de una denuncia ciudadana que hacía referencia a posibles hechos constitutivos de delitos en un predio, ubicado en la localidad de Opopeo, municipio de Salvador Escalante, sitio del que se reunieron datos de prueba que fueron presentados ante el Juez de Control que obsequió la respectiva orden de cateo.

Ante ello, personal de la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos Contra el Ambiente y la Fauna, acudió al lugar en el que observó el derribo de árboles, sin que se contara con la autorización correspondiente; además se detectó plantación inducida, por lo que se determinó el aseguramiento de inmueble.

El predio quedó a disposición del Ministerio Público a efecto de continuar con las investigaciones correspondientes.

La FGE ratifica su compromiso de mantener acciones encaminadas al cuidado del medio ambiente y la fauna, y agradece a la ciudadanía su colaboración.

