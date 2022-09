En caravana motorizada SITCBEM, se manifiesta y exige pagos y respeto a las Condiciones Generales de Trabajo

Morelia, Michoacán, 4 de septiembre de 2022.- En la exigencia de poner fin a arbitrariedades, hostigamiento laboral, pago de prestaciones pendientes y la reinstalación de trabajadores cesados; agremiados del Sindicato Independiente de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (SITCBEM), protestaron este sábado, en caravana motorizada en la capital michoacana, con la que además demandaron la salida de Teresa Mora como directora General del COBAEM.

Encabezados por el secretario General del SITCBEM, Ricardo Aguirre Paleo, denunciaron el total desconocimiento de la operatividad, normatividad y funcionamiento de la institución por parte de la Directora General, quien ha incurrido en una serie de atropellos en contra de trabajadores violentando con ello las Condiciones Generales de Trabajo (CGT), enviando a sus Coordinadores Sectoriales a diversos lugares para hostigar, amenazar y ofender tanto a trabajadores como padres de familia cual si viviéramos en el viejo régimen de los 60’s y 70’s, en donde el autoritarismo prevalecía y las autoridades en lugar de privilegiar el diálogo y la solución de las demandas enviaban a sus gorilas disfrazados de policías para reprimir a los manifestantes.

Coordinadores Sectoriales, están en el momento oportuno para dignificar su figura, no la desaprovechen, conviértanse en aliados de los trabajadores, porque como lo dijo José María Morelos y Pavón “tenemos a la historia que ha de presentar al mundo el cuadro de nuestras acciones”.

A la caravana vehicular que arrancó sobre la avenida Enrique Ramírez y en la que evidenciaron diversas consignas; se sumaron integrantes del Comité Ejecutivo Estatal, docentes y administrativos de Oficinas Centrales, Coordinación Sectorial 3 Morelia y Coordinación Sectorial 6 Tuxpan; quienes se dirigieron hacia el primer cuadro de la ciudad para instalar un mitin frente a Palacio de Gobierno en el que demandaron cese al hostigamiento laboral por parte de las autoridades.

En su oportunidad el líder sindical Ricardo Aguirre Paleo, se dirigió a los habitantes del Estado de Michoacán, a los padres y madres de familia, a los alumnos y a los trabajadores del Subsistema Colegio de Bachilleres y enfatizó “me dirijo de manera particular a los más de 2400 trabajadores que pertenecemos a este gran sindicato, para denunciar que a dos semanas del inicio de este movimiento y de no haber iniciado el semestre escolar en demanda para que el Gobierno del Estado que encabeza Alfredo Ramírez Bedolla ATIENDA los legítimos reclamos de la base trabajadora, aún NO se ha tenido respuesta, ni un llamado, ni atención para la solución del conflicto”.

Asimismo, aseveró que “frente a la señorial catedral y fuera de Palacio de Gobierno del Ejecutivo Estatal, en la cuna de José María Morelos ilustre precursor y defensor de la independencia de México, me dirijo a todos ustedes compañeros del SITCBEM para repetir una de las frases célebres de este gran ilustre michoacano, quien en su legado nos dijo “morir es nada, cuando por la patria se muere”.

Indicó que pese a que la organización sindical ha priorizado el diálogo, la nula respuesta de Teresa Mora, ha ocasionado que se mantenga el paro de labores en la institución y enfatizó que mantendrán acciones hasta no ver respuesta a sus demandas.

Culminó su participación, “compañeros NO CLAUDIQUEMOS en esta lucha, la victoria es nuestra porque tenemos la razón y porque día a día se suman con nosotros los padres de familia quienes nos conocen, saben quienes somos y por ello confían en nuestra palabra”.