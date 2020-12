En Apatzingán, realiza Seimujer tercera jornada de prevención de embarazo adolescente

Apatzingán, Michoacán, a 9 de diciembre de 2020.- El embarazo en la adolescencia constituye un problema no sólo en términos individuales sino de carácter público, aseguró la secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres (Seimujer), Nuria Gabriela Hernández Abarca, durante la jornada de prevención del embarazo adolescente, celebrada en Apatzingán.

La funcionaria recordó que actualmente el estado se encuentra en la posición número 12 de las entidades federativas con más porcentajes de embarazos de población adolescente.

“Una niña embarazada es resultado de un abuso, por eso es importante que las familias conozcan los mecanismos de protección de esas niñas”, dijo la funcionaria frente a padres y madres de familia, así como estudiantes del municipio.

Acompañada por autoridades municipales, Hernández Abarca refrendó el compromiso del Gobernador Silvano Aureoles Conejo, quien ha pedido desde el inicio de su administración generar los mecanismos para la erradicación del embarazo infantil y adolescente, como son las presentes jornadas.

“La falta de educación sexual integral, tener relaciones sexuales no consensuadas y no protegidas, deja a las mujeres en una situación de dependencia económica o incluso a ejercer una maternidad no deseada, lo que las colocaría en una posición de gran vulnerabilidad, obstaculizando su desarrollo integral y favoreciendo al crecimiento de las brechas de género”, afirmó la funcionaria.

A través de actividades lúdicas, pedagógicas, así como un monólogo y una obra de teatro, los estudiantes pudieron conocer los riesgos de un embarazo adolescente, además de recibir información sobre métodos anticonceptivos.

Las jornadas se ejecutan con recursos federales del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES).