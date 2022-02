En Apatzingán, obtiene FGE vinculación a proceso contra presunto responsable de homicidio perpetrado en la colonia Ferrocarril.

Apatzingán, Michoacán, a 9 de febrero de 2022.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) obtuvo de un Juez de Control, vinculación a proceso en contra de Eduardo C., por su posible relación en el delito de Homicidio Calificado; hechos ocurridos el 2 de agosto del 2020, en la colonia Ferrocarril, de este municipio.

De las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía Regional se desprende que, esa noche, Roberto C., se encontró conviviendo con Eduardo C., y otras personas en un domicilio ubicado en la colonia Ferrocarril; sin embargo, en un momento determinado se presentó un altercado, situación por la que Roberto C., fue privado de la vida a consecuencia de disparos producidos por proyectil de arma de fuego.

Fue durante el desarrollo de las investigaciones que personal de la Fiscalía General, reunió información de la posible participación de Eduardo C., en el homicidio, por lo que se solicitó orden de aprehensión en su contra, misma que fue otorgada por un Juez de Control y cumplimentada por personal de la institución.

En audiencia y luego de valorar cada uno de los datos de prueba aportados por la Fiscalía, un Juez de Control resolvió vinculación a proceso en contra de Eduardo C., al existir elementos concluyentes de su posible relación en el delito que la ley señala como Homicidio Calificado, además de fijar prisión preventiva oficiosa y establecer un plazo de dos meses para la investigación complementaria.