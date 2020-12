En alerta SSM por rebrote de COVID-19 en estados vecinos

Morelia, Michoacán, a 18 de diciembre de 2020.- Ante el rebrote de COVID-19 en estados vecinos, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), se encuentra en alerta del comportamiento epidemiológico de la enfermedad y exhorta a la población michoacana a no salir de sus casas este fin de semana con el objetivo de romper la cadena de contagio.



Las circunstancias en las que se desarrolla la epidemia de COVID-19 en entidades colindantes como Ciudad de México y el Estado de México, exije un esfuerzo de la sociedad para que en Michoacán no saturen los hospitales y por ende se tengan que restringir las actividades económicas.



Por lo anterior, se recomienda no acudir a lugares con alta concentración de personas, mucho menos, si es en condiciones de hacinamiento o aglomeraciones, donde no se respete la sana distancia y el uso permanente de cubrebocas.



De igual forma, se convoca a las autoridades locales de los 113 municipios a tomar las medidas pertinentes a fin de evitar el contagio en sus áreas de responsabilidad.



Solo la corresponsabilidad social permitirá proteger la vida y la salud de los sectores vulnerables como adultos mayores de 60 años, pacientes con obesidad, hipertensión y diabetes, mismos que encabezan la estadística de defunciones.