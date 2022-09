En alerta PC estatal ante la Tormenta Tropical “Lester”

Morelia, Michoacán, 16 de septiembre de 2022.- La Secretaría de Gobierno, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil invita a la población a tomar medidas de previsión ante la llegada de la Tormenta Tropical “Lester”.

Debido a su proximidad con tierra, Protección Civil mantiene principal atención y vigilancia en la zona costera de Michoacán e invita a la población de la región, a mantenerse al pendiente de la información climatológica.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, se pronostican para el estado lluvias muy fuertes, de 50 a 75 mm, acompañadas de descargas eléctricas, posible caída de granizo y viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 45 km/h en zonas de tormenta.

Ante la posibilidad de incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas del estado, Protección Civil exhorta a la población a seguir recomendaciones para la prevención y autocuidado.

Durante las lluvias e inundaciones:

-Extremar precauciones al transitar por brechas y caminos rurales ante baja visibilidad, terreno resbaladizo, posibles deslaves de sierras o avenidas súbitas de agua con material de arrastre

-No transitar por zonas inundadas, ya que puede haber sumergidos cables con energía eléctrica, no acercare a postes o cables de electricidad.

-No intentar cruzar cauces de ríos, arroyos, vados y zonas bajas porque puede ser arrastrado por el agua

-Si viaja en su vehículo, extremar precaución al desplazarse en carreteras especialmente en zonas de sierra y costa, así como en vados y brechas, debido a la presencia de vientos y lluvias, no confiarse del potencial peso del vehículo especialmente si es todo terreno

-No cruzar puentes si el agua pasa por encima

-No restablezca la energía eléctrica hasta que esté seguro que no haya cortos circuitos, si tiene dudas sobre el estado de su casa, solicite el apoyo de autoridades, mientras tanto no las utilice

-No tomar líquidos ni alimentos que hayan estado en contacto con aguas contaminadas o anegadas: seguir las indicaciones de sanidad que dicten las autoridades.

-Evitar que el agua quede estancada, ya que proliferan los mosquitos transmisores de enfermedades

-En caso de tormentas eléctricas procure no utilizar equipos eléctricos y electrónicos, si se encuentra en el exterior procure buscar refugio en alguna edificación, si está viajando quédese en el interior del automóvil.

Por último, reitera el uso responsable del número de emergencias 9-1-1.