En 2022, realizó jornadas de toma de muestras de ADN en las regiones de Uruapan, Zamora, La Piedad, Apatzingán y Jiquilpan

Morelia, Michoacán, a 30 de junio de 2022.- Resultado de los trabajos de coordinación y acompañamiento a las acciones de búsqueda, localización e identificación de personas, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), en coordinación con colectivas de familiares de personas desaparecidas, ha realizado siete jornadas de trabajo en las regiones de Uruapan, Zamora, La Piedad, Apatzingán y Jiquilpan.

Durante estas actividades realizadas en lo que va del año, se han aplicado cuestionarios Ante Mortem (AM), tomas de muestra de ADN y jornadas Post Mortem (PM), en ésta, se proporciona atención personalizada a familiares de personas víctimas del delito de desaparición, se cotejó información de la base de datos y se expuso la secuencia fotográfica en personas localizadas sin vida y que no han sido identificadas; además se proporcionó asesoría a familiares de personas no localizadas y con las que se ha establecido contacto a través de las colectivas: “Familiares en tu Búsqueda ,Michoacán”, la asociación civil Desaparecidos de la Costa y Feminicidios de Michoacán (Decofem) y COAPAL.

Estas jornadas fueron realizadas por equipos multidisciplinarios integrados por peritos, psicólogas, agentes del Ministerio Público, trabajadoras sociales, agentes de la Policía de Investigación, de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, con apoyo de las diferentes Fiscalías Regionales, que son las responsables de dar seguimiento a las acciones implementadas con el apoyo de colectivas.

En lo que corresponde a la Fiscalía Regional de Uruapan, el pasado 27 y 28 de enero, se aplicaron 21 cuestionarios Ante Mortem (AM) y recabaron siete muestras de ADN; se proporcionaron 15 servicios de orientación y contención a familiares víctimas de las personas desparecidas y se revisaron 38 expedientes y Carpetas de Investigación.

De igual forma en la Fiscalía Regional de Zamora, se aplicaron 40 cuestionarios Ante Mortem (AM) y se recabaron 14 muestras, y se brindaron 25 servicios de atención personalizada a familiares.

Con respecto a la Fiscalía Regional de La Piedad, el 27 y 28 de abril, se aplicaron 19 cuestionarios Ante Mortem (AM), se recabaron 58 muestras de ADN y se brindó atención a 39 personas; ahí, se recibió una denuncia; se actualizaron datos de una cédula Naranja y se proporcionaron tres asesorías jurídicas.

En el municipio de Apatzingán, se aplicaron 13 cuestionarios Ante Mortem (AM); se recabaron 14 muestras de ADN y se proporcionaron 18 servicios d atención a Familiares victimas de personas desaparecidas, a quienes se les presentó una secuencia fotográfica de personas localizadas sin vida, sin identificar.

Finalmente, en la región de Jiquilpan, se aplicaron 15 cuestionarios Ante Mortem (AM), se tomaron 52 muestras de ADN y se proporcionaron 57 servicios de atención personalizada a familiares de víctimas.