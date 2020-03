Morelia, Michoacán a 4 de Marzo del 2020.- Los empresarios michoacanos no están en contra del cuidado del medio ambiente y las remediaciones que se generen para conservarlo pero consideramos deficiente que las autoridades gubernamentales no busquen la aplicación de medidas integrales que salvaguarden nuestro entorno y el desarrollo económico de Michoacán.

En rueda de prensa, donde estuvieron presentes presidentes de cámaras y asociaciones empresariales en el estado, fijaron postura sobre la iniciativa de ley de Sustentabilidad Ambiental la cual busca sancionar a las industrias sin dar remediaciones que a profundidad mejoren el medio ambiente.

Al respecto, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) Delegación Morelia, lamentó que no haya reglas claras sobre la aplicación de la ley pero si transparentan las sanciones y el modo en que éstas serán ejecutadas, lo que claramente afectará al sector económico y no beneficiará de fondo al medio ambiente por carecer de medidas encaminadas a este fin.

Por su parte, Juan Antonio Hernández León, ex presidente de la Asociación Nacional de Industriales del Plástico (ANIPAC) manifestó preocupación por la falta de leyes innovadoras en materia ambiental porque a diferencia de otros países, México no cuenta con acciones que impulsen la economía circular, por el contrario prefieren castigar solo a un sector que es el plástico que se ha visto satanizado en los últimos meses.

“Reconocemos que tenemos un grave problema de sobreconsumo pero no es solamente un problema de la industria, es un problema de la sociedad, el gobierno y la industria, solamente los tres en conjunto podemos transitar a ella. El gobierno de Michoacán está ignorando de alguna manera esos movimientos internacionales sobre la nueva economía de los plásticos que viene desde Naciones Unidas” puntualizó Hernández León.

Añadió que desde el senado de la República buscan impulsar modelos económicos y ecológicos en donde el consumo de las mercancías no sea lineal sino circular porque genera empleos, cuida el medio ambiente y requiere de participación de todos: sociedad, iniciativa privada y gobierno; garantizando que los desperdicios sólidos tengan una segunda oportunidad mediante el tratamiento adecuado, reduciendo a largo plazo los desperdicios sólidos.

En su participación, Carlos Enríquez Barajas, presidente de la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán (AIEMAC) criticó la pretensión de cobro por el concepto de “servicios ambientales” a los organismos operadores de agua potable en aquellos municipios con población mayor a los cien mil habitantes “hay empresas de competencia federal que pagan los derechos correspondientes a la Comisión Nacional del Agua, ¿no es esto, entonces, una doble tributación al pretender que el estado cobre servicios ambientales por un concepto que ya se paga?” cuestionó el empresario michoacano.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Maderera Michoacán (CANAINMA), Roberto Molina Garduño, lamentó que la ley no hable sobre la protección de los bosques y por el contrario solo sea una medida recaudatoria más, sin que en ello vayan acciones, planes o programas reales para mejorar el medio ambiente.

Respecto a las afectaciones a los comercios, en el caso de la ciudad de Morelia, el presidente de la Asociación de Vecinos y Comerciantes del Centro Histórico (COVECHI), Alfonso Guerrero Guadarrama, señaló que los compradores han dejado de consumir mercancías ante la imposibilidad de acarrearlas, esto aunado a la constante amenaza de la autoridad municipal por sancionarlos si ofrecen o dan bolsas de plástico a los consumidores.

“No se trata solamente de prohibir sino también generar soluciones, a nosotros nos ha afectado porque hay gente que no se quiere llevar los productos que vendemos porque no les damos una bolsa y no van preparados con una” por lo que pidió a las autoridades municipales de Morelia modificar la prohibición con medidas que regulen y no afecten a los comercios.

Por último, Antonio Mazier Contreras, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) quien participó en representación del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Michoacán (CCEEM) externó que los legisladores deben atender las necesidades directas del pueblo, no así del gobierno ya que con acciones como éstas no busca el bien común sino el afectar directamente a quienes cada año deben seguir desembolsando recursos sin que sean tomados en cuenta.

Durante el evento, estuvieron presentes representantes de la industria del plástico como Arturo Weber, Secretario de Inboplast y Héctor Manuel Tinoco Garduño, ex presidente CANACINTRA e integrante del grupo empresarial de productores de bolsas de plástico en el estado, entre otros representantes del sector quienes se dijeron directamente agraviados por las medidas que prohibitivas en el uso de este producto.