Emiten sentencia condenatoria de 25 años de prisión en causa penal seguida por homicidio en agravio de un cuentahabiente en Morelia

Por una parte, se informa que derivado de la causa penal 1881/2020 concluyó la etapa

de juicio oral en la Región de Morelia, en la que la jueza de oralidad penal María de la

Soledad López Ortiz dictó sentencia condenatoria de 25 años de prisión a David G.A.P.,

por el delito de homicidio calificado, perpetrado en contra de Miguel P.P. en julio de

2019.



Respecto a lo anterior, es importante puntualizar que el hoy sentenciado enfrentó un

proceso judicial diverso bajo la causa penal 276/2019 por el delito de robo calificado

grave. En agosto de 2019 la jueza Amalia Herrera Arroyo dictó su no vinculación debido

a que en la audiencia pública correspondiente y en la que se observaron los principios

constitucionales y procesales como el de contradicción, se puso en evidencia que la

información para determinar la identidad del imputado no tuvo el alcance requerido

para decretarla.



La determinación de no vincularlo obedeció única y exclusivamente al cumplimiento

estricto de la juzgadora en cuanto a las formalidades que los propios marcos

normativos señalan para hacer efectivo cada proceso judicial y no por factores ajenos a

la aplicación de la ley, como se ha difundido entre la opinión pública en redes sociales.

En este orden de ideas, también se enfatiza que los hechos delictivos derivados de la

causa penal 1881/2020 se consumaron previamente a la decisión jurisdiccional de no

vinculación de la causa penal 276/2019.



Por otra parte, es importante señalar que luego de robustecer los datos necesarios para

continuar con el proceso, y con base en la información ofertada en audiencia posterior,

se dictó una nueva orden de aprehensión que derivó en la vinculación y posterior

sentencia, bajo los términos que señala el Código Penal de la entidad.



El Poder Judicial de Michoacán reitera el compromiso de impartir justicia con plena

sujeción a la ley, además de seguir transparentando el actuar de los jueces y juezas

para abonar a la comprensión del Derecho entre la ciudadanía.