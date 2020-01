Morelia, Michoacán, a 22 de enero de 2020.- En seguimiento a la estrategia preventiva que se mantiene en el Estado, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), emite una serie de recomendaciones con la finalidad de evitar que las y los michoacanos, sean víctimas del delito de extorsión telefónica.



Con el propósito de salvaguardar a la población, la institución recomienda:



• Evitar contestar llamadas telefónicas de números desconocidos.

• No proporcionar información personal o familiar.

• En caso de recibir una llamada de un supuesto centro bancario, no facilitar datos confidenciales, y acudir a su sucursal más cercana.



Asimismo, si contesta su teléfono y le exigen dinero a cambio de no atentar contra su integridad o la de algún familiar, o le dicen que ha ganado un premio y para entregárselo necesita hacer un depósito bancario, cuelgue de manera inmediata.



Finalmente, la dependencia recomienda mantener comunicación constante con sus familiares a través de llamadas telefónicas, y pone a disposición de la ciudadanía el número 911, para reportar cualquier ilícito que ponga en riesgo su integridad.



De esta manera, la SSP refrenda su compromiso con la población michoacana de continuar implementando acciones que permitan combatir todo acto que atente contra la seguridad de los habitantes michoacanos.