Emite SEE recomendaciones a estudiantes que participarán en los Juegos Deportivos Nacionales 2019-2020

Morelia, Michoacán, a 20 de marzo de 2020.- Con la finalidad de salvaguardar la salud de las y los estudiantes que participan en los diferentes eventos deportivos, estatales y nacionales, la Secretaría de Educación en el estado (SEE), a través de la Dirección de Educación Física Recreación y Deporte (DEFRyD), emite algunas recomendaciones para que todas y todos ellos se preparen con actividades físicas desde casa, que apoyen su condición física durante la situación de alerta ante la presencia del COVID-19 en el país.



Lo anterior luego de que la CONADE determinara posponer algunas actividades deportivas a realizarse en los próximos meses de abril y mayo, entre ellas los Juegos Deportivos Nacionales de Educación Básica 2019-2020, que tendrían como sede el estado de Aguascalientes.



Igualmente, se les pide seguir las recomendaciones emitidas por el Gobierno de Silvano Aureoles Conejo, a través de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), en las que se pide a niñas, niños y jóvenes que se mantengan resguardados en sus hogares con el objetivo de prevenir el contagio y la propagación del COVID-19.



Es así que la SEE recomienda a las y los integrantes de los diversos equipos que ya fueron seleccionados para representar a Michoacán en dichos juegos, realicen actividades deportivas en casa que les ayudarán a no perder condición alguna y mantener la forma física.



Para lograrlo, será necesaria la constancia y esfuerzo en la realización de las rutinas que deberán hacer al menos 3 veces por semana, que consisten en realizar 3 series con 15 repeticiones de flexiones de brazos o lagartijas, sentadillas, elevación de brazos, abdominales (en cualquier modo), saltar la cuerda, saltos de tijera, entre otros ejercicios que les permitirán mantener su condición física durante este periodo de aislamiento necesario.



Cabe mencionar que, en municipios como Paracho, Huetamo y Morelia no se han realizado los eventos estatales para seleccionar a quienes participarán en el torneo nacional, por lo que las recomendaciones son las mismas para todos y todas, con la finalidad de que a su regreso a las competencias mantengan el nivel que los ayudará a continuar en la siguiente etapa.