Eligen a magistrada Dora Elia como consejera del Poder Judicial de Michoacán por un periodo de cinco años

Morelia, Michoacán, 29 de abril de 2020. La magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, Dora Elia Herrejón Saucedo, fue elegida por sus pares como consejera del Poder Judicial de Michoacán para un periodo de cinco años que iniciará el próximo 8 de mayo, fecha en que concluye el periodo del consejero-magistrado Armando Pérez Gálvez.

Lo anterior, luego de la sesión extraordinaria de pleno del Supremo Tribunal de Justicia, en la que las magistradas y magistrados determinaron por unanimidad y con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Michoacán (LOPJM), que sea Herrejón Saucedo quien desempeñe el cargo de consejera, conforme a lo que establece la Constitución Política del Estado de Michoacán en su artículo 67 párrafo IV. En este sentido, la decisión será informada al Congreso del Estado en términos del artículo 89 de la LOPJM.

El magistrado Juan Antonio Magaña de la Mora hizo uso de la voz para felicitar a la magistrada Dora Elia Herrejón y desearle éxito; asimismo, expresó que ella reemplazará al magistrado Armando Pérez Gálvez, quien al cumplirse los plazos y formalidades de ley, habrá de concluir su función en el Consejo para ocupar la Tercera Sala Penal de la cual es titular y cuya suplencia estuvo a cargo -cerca de cinco años- por el magistrado Pedro Ramírez Martínez.

El magistrado de la Cuarta Sala Penal señaló que la gestión de Pedro Ramírez debe dejarle la satisfacción de haber cumplido y cumplido bien. Su carrera en el Poder Judicial inició hace 36 años, ha sido secretario de juzgado, juez y magistrado, actividad en la que se ha preocupado por estudiar con minucia los casos, documentarse e intercambiar reflexiones. “Su pasión por la docencia lo hizo fortalecer aún más su cultura por el estudio e investigación, en todo el tiempo compartido, aportó sus conocimientos y defendió sus criterios”.

Posteriormente, el magistrado Ramírez Martínez dirigió un mensaje en el que agradeció las palabras de despedida, así como a aquellos colaboradores con quienes tuvo la oportunidad de coincidir y reconoció la afabilidad y profesionalismo de sus compañeros magistrados. “Estoy orgulloso de pertenecer al Poder Judicial; se distingue mediante la calidad del trabajo, mismo que se respeta por propios y extraños”.

“El trayecto que he recorrido no ha sido fácil, ha exigido una gran disciplina, dedicación, perseverancia y constante preparación. Por fortuna, he tenido la dicha de poder culminar mi carrera judicial en uno de los cargos de mayor responsabilidad, sólo espero haberlo hecho con dignidad y eficiencia” y concluyó “Cerraré en fecha próxima mi ciclo como funcionario judicial; me iré satisfecho con la limpia conciencia del deber cumplido, sabedor de que toda actividad es siempre perfectible”.

El magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial de Michoacán, Héctor Octavio Morales Juárez, reconoció el profesionalismo, honorabilidad y entrega que mostró el magistrado Pedro Ramírez durante las funciones desempeñadas en la institución, y en esa virtud detalló “sé que el proyecto de vida que tiene preparado será exitoso”.

Es importante destacar que el Consejo del Poder Judicial de Michoacán está integrado por cinco personas, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, un juez de primera instancia y un magistrado electos por sus pares, una persona designada por el Gobernador del Estado y una persona electa por el Congreso del Estado.

Semblanza de la magistrada Herrejón Saucedo:

Dora Elia Herrejón Saucedo es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; cuenta con una maestría en Derecho, una especialidad en Derecho Penal y otra en Impartición y Administración de Justicia por la misma institución educativa. Desde 1984 se ha desempeñado en diversos cargos dentro del Poder Judicial de Michoacán, que van desde escribiente, actuaria, secretaria de juzgado y de acuerdos, secretaria ejecutiva del Consejo del PJM, jueza y magistrada, éste último en diversas etapas.