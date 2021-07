El verdadero abandono de Michoacán es del gobierno federal: PRD

Morelia, Michoacán, a 28 de Julio del 2021.-El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Víctor Manuel Manríquez, sostuvo que el verdadero abandono de Michoacán es por parte de la Federación.

Víctor Manríquez señaló que los de Morena recurren a prácticas desesperadas como el hablar de juicios políticos hacia el Gobernador Silvano Aureoles Conejo, para legitimar lo que saben que hicieron mal y seguir confundiendo a la ciudadanía.

El hecho de que salgan en Morena a dar una conferencia de prensa de media hora y se la dediquen al fundador del PRD y gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, habla de un temor que tienen a que se conozca lo que ocurrió el pasado 6 de junio en la jornada electoral.

El dirigente partidista enfatizó que el Gobernador Silvano Aureoles Conejo, en su cruzada nacional e internacional por la defensa de la libertad ciudadana, para dar a conocer la injerencia de los poderes fácticos en la pasada elección del 6 de junio y advertir el riesgo de lo que puede ocurrir en el 2024, refleja su valentía y compromiso con el estado.

Lo que se percibe aquí son dos cosas: el abandono a Michoacán por parte del gobierno federal, y la lucha y defensa que hace el Gobernador Silvano Aureoles por su estado y el país, afirmó Manríquez .

Víctor Manríquez recordó que ha sido desde Palacio Nacional donde le han fallado a los mexicanos y donde han violentado las Leyes, y ejemplo de ello es la clara intromisión del Presidente de México en el proceso electoral, su fallida política de abrazos y no balazos que ha desencadenado los episodios más violentos de los últimos años.

Lamentablemente tenemos un Presidente de la República que no recibe al gobernador Silvano Aureoles, con el argumento de cuidar la investidura, pero a eso no le da importancia cuando se trata de visitar Badiraguato, Sinaloa, como lo ha programado para este fin de semana y no lo ha demostrado a lo largo de su gestión, “es la incongruencia con la que siempre han actuado los de Morena”, concluyó Víctor Manríquez.