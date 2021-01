El Tren de las Sonrisas visita comunidades del distrito de Puruándiro con medidas estrictas por el COVID-19: Humberto González

Con el objetivo de que las y los niños de escasos recursos económicos no se queden sin recibir un regalo con motivo del Día de Los Reyes Magos, el diputado Humberto González Villagómez en coordinación con autoridades municipales, y su equipo de trabajo están llegando con Melchor, Gaspar y Baltasar a las comunidades del Distrito de Puruándiro con el Tren de Las Sonrisas.



En esta ocasión y derivado de la contingencia sanitaria por el COVID-19, se terminó no realizar eventos multitudinarios y los juguetes para los menores se están distribuyendo apegados a diversos protocolos sanitarios, a fin de evitar contagios que pongan en riesgo a los menores.



En ese contexto, luego de que se recibieron diversas cartas de las y los niños en las tres Casas de Enlace y Gestión en el Congreso del Estado en el distrito, se establecieron métodos para la distribución de los regalos, además de que Los Reyes Magos están haciendo entrega a los padres de familia.



En aquellas comunidades en donde las y los niños se encuentran en las áreas públicas, antes de hacer entrega de los regalos se establecen protocolos y medidas, además de que se convoca a los padres de familia y menores a fortalecer las medidas de prevención a fin de reducir los riesgos de contagios.



Por tercer año consecutivo el diputado integrante del Grupo Parlamentario del PRD puso en marcha el programa del Tren de la Sonrisas con el cual se visita a las comunidades más alejadas de los municipios que conforman el Distrito de Puruándiro, para intercambiar un regalo por una sonrisa, con el que se pretende beneficiar a más de siete mil menores este año.



Estas acciones tienen como finalidad llevar la alegría a los menores y que nadie se quede con sin un regalo en el marco de la celebración del Día de Los Reyes Magos, acciones que se coordinan con las autoridades locales sin distingo partidario.



Recordó que el año anterior se logró beneficiar a más de mil niñas y niños de los municipios que integran el distrito, cifra que se pretende superar este 2021.



Ante la difícil situación que se vive en nuestro país, Humberto González convocó a la solidaridad y apoyo, a fin de auxiliar a quienes más lo necesitan en estos momentos tan complejos y difíciles para miles de familias.



Dio a conocer que en el marco de estas actividades también se está haciendo entrega de diversos insumos para la población en general, como son cubrebocas, gel antibacterial y productos de limpieza, además de convocar a la sociedad a no disminuir las medidas preventivas, ya que es la única manera de combatir el COVID-19.