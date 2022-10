El talento michoacano de Sunya Madrigal, se presenta con “Habitar” en la Sección Michoacana del FICM

Morelia, Michoacán, 28 de octubre del 2022.- Bajo la dirección y edición de Sunya Madrigal, el cortometraje experimental “Habitar” se estrena en la sección michoacana del 20 aniversario del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).



Sunya Madrigal explica sobre su filme que el tema entra en un momento de shock, de inmersión, “es una invitación a volver del lugar donde la gran mayoría de nosotros tocamos áreas de nuestra persona y su cognición, donde solo cuando hay un momento de catarsis, un evento fuerte de quiebre”. “Habitar”, refiere Madrigal, es un quiebre muy breve pero que de manera poderosa llega a ese lugar para estar de nuevo presente en el lugar en donde las cosas se caen a pedazos.



Para Sunya Madrigal, participar en el 20 aniversario del FICM es una celebración doble, desde las realizadoras mexicanas y michoacanas, porque considera que no son muchas y, además, por participar con un trabajo de corte experimental, que tiene una línea no tan tradicional.



“Habitar” se estrena en el marco del FICM, aunque ya tiene casi un año listo, su realizadora decidió esperar un momento donde pudiera tener un público con butacas, “en este caso es un encontronazo con lo tangible con las personas”. Tendrá un circuito en espacios como el Círculo Experimental de la UAM y en otros foros más de nicho de cine poesía o experimental.



Como realizadora michoacana, para Madrigal sería absurdo que alguien oriundo de Uruapan no quisiera dedicarse al cine. El estar en Michoacán tiene grandes ventajas, así como muchas locaciones que son económicas y accesibles. No hay un estilo que seguir, sin contenidos de un tipo específico como documental, ficción, transmedia y arte digital.