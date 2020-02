Morelia, Michaocán.- 02 de Febrero de 2020.- Por primera vez en toda la historia del Superbowl, dos figuras latinas como Shakira y Jennifer Lopez protagonizaron el tan mediático y comentado medio tiempo y en esta ocasión bajo un ambiente de sabor latino al presentar canciones en español e inglés e invitados de reggaetón, el género musical de moda.



El tan ansiado espectáculo inició con Shakora, quien con un vestido rojo puso a bailar a todo el público de estadio de Miami con sus canciones Whenever, Wherever, She Wolf, Hips Don’t Lie y como artista invitado tuvo a Bad Bunny para cantar parte del tema I Like That.



Sin embargo, la colombiana usó playback y fue demasiado notorio, puede ser que este elemento se utilizó para que pudiera lucir sus mejores pasos de baile.



Después de seis minutos de actuación, Jennifer Lopez apareció al escenario y presentó un show lleno de coreografía de sus temas más icónicos como “Watting for the Nigth”, “Let’s get loud”, “On the Floor” y “El anillo”.



la cantante estadounidense de origen puertorriqueño Lucio sus mejores pasos al momento de hacer pulldance y presentar un show similar a la residencia que tienen Las Vegas.



Al momento de unirse los dos iconos latinos con el tema Waka Waka, el público estalló de emoción pues es uno de los temas con vena latina más exitosos de los últimos 20 años.



El mensaje de pasión latina inclusión por parte de la NFL quedó claró, hay espacio para los latinos y hay reconocimiento al realizarse en una ciudad tan emblemática para la comunidad como es Miami.



Sin embargo, por haber bailado y cantado en vivo Jennifer López cautivó la atención del público, mientras que chaquira hizo vibrar los corazones latinos al mezclar ritmos como salsa y reggaetón.



Puede que éste no sea el mejor medio tiempo de toda la historia, pero sin duda va a marcar la historia del fútbol americano por incluir figuras latinas de gran éxito a nivel mundial.

Por: Cris Quade