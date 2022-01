El SITCBEM exige destitución de Teresa Mora como directora del COBAEM

Morelia, Michoacán, 4 de enero de 2022.- El Sindicato Independiente de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (SITCBEM), exigió la destitución de Teresa Mora Covarrubias como directora General del Cobaem, ante arbitrariedades en las que ha incurrido por falta de perfil y desconocimiento de la normativa institucional, lo que ha afectado los derechos laborales de la base trabajadora.

Así lo denunció en rueda de prensa el dirigente estatal de este gremio sindical, Ricardo Aguirre Paleo, quien solicitó la intervención del Gobernador del Estado, Alfredo Ramírez Bedolla, para remover del cargo a la directora General del subsistema.

“Es una persona que no tiene el perfil, que no escucha, que tal parece que está acostumbrada a que solo su voz sea la que se escuche, no atiende los asuntos, tiene desconocimiento de cómo debe operar el Colegio de Bachilleres”, señaló el líder sindical.

Aseveró que desde su llegada se han entorpecido diversos procesos además de convertir al Colegio en sucursal del Partido del Trabajo al entregar nombramientos a personas emanadas del mismo, sin capacidad y falta de conocimiento para operar el subsistema.

Aguirre Paleo, aseguró que el desconocimiento del decreto de creación, ha generado la destitución arbitraria de trabajadores.

Por otra parte, al menos 70 agremiados quedaron sin cobrar salario ni prestaciones de fin de año, por la falta de firma de la parte oficial de los acuerdos correspondientes; asimismo advirtió que el desconocimiento en el manejo de estructuras del personal de base generará una situación caótica que podría afectar a las y los estudiantes.

Ante este escenario se determinó impedir el ingreso de Teresa Mora a la institución.

El dirigente del SITCBEM, reconoció la disposición del Gobernador del Estado para cumplir con el pago de las prestaciones de fin de año, por lo que lo exhorta a mantener el diálogo para avanzar en la búsqueda de la solución a las demandas y evitar sean colocadas las banderas rojinegras el próximo 17 de febrero.