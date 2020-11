El Sindicato Independiente de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (SITCBEM), celebra su 35 aniversario

Morelia, Michoacán, a 12 de noviembre de 2020.- El Sindicato Independiente de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (SITCBEM), celebró su 35 aniversario con un acto virtual y con los protocolos sanitarios recomendados debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19.

A 35 años de creación, este, ha sido para el SITCBEM de grandes retos por la pandemia mundial que se vive, ya que no ha permitido realizar actividades de manera normal como es el caso de este evento donde se congregan los 2 mil quinientos trabajadores sindicalizados para disfrutar de eventos deportivos, culturales y del acto central.

Al hacer uso de la palabra la Directora de Educación Media Superior, Maribel Ríos Granados, quien estuvo en representación del Gobernador del Estado, Silvano Aureoles Conejo y del Secretario de Educación, Héctor Ayala Morales, felicitó a los 2 mil quinientos agremiados a Sindicato Independiente de Trabajadores de Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (SITCBEM) y manifestó su satisfacción de ser testigo durante 3 años del trabajo realizado en el Cobaem, subsistema que ha demostrado lo grande e importante que es el estado para la juventud michoacana.

“Tengo que expresar y reconocer que Michoacán está viviendo momentos difíciles, sin embargo quiero decirles que forjamos toda la esperanza en los próximos meses a través de las diferentes gestiones que está realizando el Gobernador y el Secretario de Educación; así mismo reconozco el esfuerzo que hacen de manera diaria las autoridades del Cobaem y del SITCBEM”, indicó Ríos Granados.



Finalmente invitó a todos a continuar fortaleciendo la educación y trabajar en pro de las y los jóvenes michoacanos.

En su intervención el Secretario general del SITCBEM, Ricardo Aguirre Paleo, aseguró que al hacer un análisis de cada una de las etapas que se han vivido, de los logros obtenidos y de la participación constante de todo el gremio, se ha demostrado que se puede hacer frente a las adversidades y que todos quienes conforman este sindicato son capaces de “Actuar desde dentro y pensar desde fuera”.

Demostró que el Comité Ejecutivo Estatal no es ajeno a las necesidades actuales, por lo que se han responsabilizado en cumplir con las actividades laborales administrativas y académicas para reforzar a la educación en Michoacán.

Agregó: “A un año de esta administración y bajo las circunstancias de la pandemia del COVID-19, los contextos económico, de salud y político no son los mejores, pues todo ha cambiado, sin embargo es la oportunidad perfecta para demostrar la unidad que como gremio sindical nos caracteriza y exigir nuestros derechos”.

Aguirre Paleo, enfatizó “Siempre hemos apostado al diálogo con las autoridades, por ello hago nuevamente un llamado y exijo al Gobierno del Estado que encabeza Silvano Aureoles Conejo, el pago de las prestaciones devengadas, los adeudos con los compañeros jubilados y los de los familiares de quienes ya han fallecido”.

“Gobernador, nosotros hemos dado resultados en nuestra labor diaria y si Michoacán se escucha en la educación, es gracias al desempeño de los trabajadores y al compromiso de sus deberes, ahora es su turno de ya no retrasar más los pagos que se nos adeudan”, afirmó el líder sindical.

Concluyó su participación exaltando “Señor Gobernador, me permito utilizar palabras suyas dichas con mucho énfasis el día lunes 26 de octubre del presente año, en el patio del Palacio de Gobierno de esta capital, con motivo del llamado al cierre de filas por Michoacán y dirigidas al Presidente de la República, en esta ocasión yo me dirijo a usted y le digo con el mismo énfasis que usted lo hizo, que le exigimos única y exclusivamente lo que en derecho nos corresponde, no más, pero tampoco menos”.

También asistieron el Director General del Cobaem, Gaspar Romero Campos; el Presidente Colegiado del FESEMSS, Armando García Leal; Asesor Jurídico del SITCBEM, Leonel Bladimir Alipio Jiménez; los 27 integrantes del Comité Ejecutivo Estatal y 9 Delegados Sindicales.