El reto es controlar el Covid-19 en los 113 municipios michoacanos: Silvano Aureoles

Morelia, Mich., a 21 de junio de 2020.- El gobernador de la entidad, Silvano Aureoles Conejo, llamó a cerrar filas por la vida de los michoacanos en mensaje a la ciudadanía.

Aquí el mensaje íntegro:

Señoras y señores presidentas, presidentes municipales de todo el estado de Michoacán.



Como lo he informado durante esta semana, nuestro Estado vive un momento crítico, un momento muy complicado, en muchos municipios el número de contagios y de muertes por COVID-19, se ha acelerado de forma grave en las dos últimas semanas.



Por eso, hoy más que nunca, el Gobierno del Estado y los Gobiernos Municipales, necesitamos alzar la bandera de la coordinación y la solidaridad.



Poner por delante intereses personales o de grupo no ayuda en estos momentos de la epidemia: lo que se necesita ahora es mucho gobierno y mucha responsabilidad de todos los niveles.



Les reitero, la gente se está enfermando y se está muriendo más rápido que en marzo, abril o mayo.



Les doy un ejemplo presidentas presidentes: el 31 de mayo hubo cuatro nuevos contagios en el municipio de Morelia, pero el miércoles 17 de junio, confirmamos 41 casos nuevos; 10 veces más de casos que el día que hicimos la medición.



Por eso, hoy les hago un llamado urgente para que cerremos filas por la salud y la vida de nuestra gente, de las y los michoacanos.



Michoacán necesita que los Municipios redoblen los esfuerzos para garantizar la aplicación estricta de las medidas de la Nueva Convivencia, esto hay que hacerlo en comercios, trasporte, negocios y espacios públicos.



Como ustedes saben, desde antes que llegara la epidemia, el Gobierno que encabezo promovió la instalación y reactivación de los Comités Municipales de Salud, para coordinarnos entre todas las autoridades, y poder contener o atender los brotes de COVID-19.



A los municipios donde aún no se instalan estos comités, les reitero la invitación para que lo puedan hacer de inmediato.



No podemos olvidar que además de autoridades, todas y todos somos paisanos, somos michoacanas y michoacanos, y las michoacanas y michoacanos en los momentos difíciles se unen para superar las crisis.



Hoy como en muchas otras ocasiones nos toca a nosotros, compañeras, compañeros presidentes, dar la cara por nuestra gente, porque en Michoacán cada vida cuenta y nos duele, cada enfermo dado de alta es muy importante.



En esta crisis no hay una sola autoridad que escape a la responsabilidad de luchar por la salud y la vida de la gente, de los habitantes de sus municipios, ese es nuestra responsabilidad, les pido un mayor esfuerzo para hacer que la gente cumpla con rigor las disposiciones sanitarias en el territorio de su municipio.



Expreso mi solidaridad con los municipios que ahora enfrentan mayores retos por la velocidad de contagios y en consecuencia de enfermos y los muertos. El gobierno que yo encabezo no los va dejar solos, pero también es mi obligación hablarles con la verdad, y pedirles que cada autoridad hagamos la parte que nos corresponde.



Las banderas que venimos colocando compañeras, compañeros, en todo el territorio estatal no son de ninguna manera un castigo o una marca para estigmatizar a la presidenta o al presidente o desprestigiar al municipio.



No, al contrario, es una herramienta que les estamos dando a ustedes, un instrumento que nos permite a todos y les va a permitir a ustedes identificar el nivel de riesgo y el tipo de atención que se requiere para cada lugar, a partir de la incidencia de contagios y defunciones causadas por esta enfermedad que van registrando las autoridades de salud.



Nuestro reto queridas presidentas y presidentes municipales, es que los 113 municipios juntos, logremos controlar los brotes de la enfermedad, y poder todos ahora sí contar con bandera blanca en todo el territorio del estado.



Vayamos juntos y demostremos que estamos a la altura de las circunstancias para responderle y entregarle buenas cuentas a nuestra gente en cada uno de los municipios.



El trabajo que realicemos ustedes y nosotros será factor principal que los ciudadanos valorarán para determinar si hicimos bien o no las cosas, si fuimos omisos o actuamos con responsabilidad.



Si dejamos a la población a su suerte o fuimos solidarios y brindamos desde los gobiernos el acompañamiento y el manejo que exige esta crisis que amenaza la salud pública y la vida de todas y de todos.



Vayamos juntos frente a este enorme reto, amigas y amigos presidentes municipales no es momento de divisiones de titubeos.



Y lo mismo les reitero a todos, a las mujeres y hombres de este maravilloso estado ayúdennos michoacanas y michoacanos porque la corresponsabilidad de todos, para frenar la velocidad de contagios y de muertes, es esencial en esta emergencia.



Tómenlo en serio, que no nos maten las ganas de salir.



Muchas gracias queridas presidentas, queridos presidentes.