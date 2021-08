El puerto y el Estado de Derecho; el análisis de Salvador García Espinosa y Belén Figueroa Alvarado

El Derecho a la Ciudad

EL PUERTO Y EL ESTADO DE DERECHO.

Salvador García Espinosa y Belén Figueroa Alvarado

El origen.

Desde mediados del siglo XVIII se tienen registros de los yacimientos minerales en las inmediaciones del actual Puerto de Lázaro Cárdenas, hubo innumerables iniciativas de parte empresas nacionales y extranjeras para lograr su explotación. Después del conflicto armado de la Revolución Mexicana, quedo plasmado en la Constitución Política de 1917 la prohibición que extranjeros explotaran yacimientos mineros en territorio nacional y en 1946 la Secretaría de Economía Nacional decretó reservar los yacimientos ferrosos para su explotación y aprovechamiento a través de una planta siderúrgica que se denomino “Lázaro Cárdenas-Las Truchas, S. A. conocida por todos como SICARTSA.

La falta de seguimiento al proyecto imposibilitó que la Siderúrgica fuera capaz de detonar un polo de desarrollo industrial en Michoacán y con la acelerada implantación del modelo neoliberal, durante la década de los ochentas del siglo pasado, se privatizó SICARTSA y en 1992 la empresa Ispat International adquirió la segunda parte del complejo siderúrgico de Lázaro Cárdenas – Las Truchas (SICARTSA). Más tarde, en 2005 se fusiona con otras empresas y crea el consorcio Mittal Steel, un año más tarde, compra SICARTSA a Grupo Villacero y posteriormente en 2006 el complejo industrial fue adquirido por Arcerol Mittal para conformar la siderúrgica más grande de México.

Ventajas del Puerto.

El principal intercambio comercial entre los países asiáticos y Estados Unidos se desarrolla de forma preponderante entre los puertos marítimos asiáticos de Hong Kong y Singapur con el de Long Beach en Los Ángeles California. Es a partir del año 2001, cuando China se incorpora a la Organización Mundial de Comercio que, ante el incremento del intercambio comercial se supera la capacidad del puerto de Long Beach y esto obligó a buscar como estrategia un puerto complementario al cual canalizar el excedente comercial.

Es en este contexto que el puerto en Lázaro Cárdenas se ubica como la mejor opción, con base principalmente en tres ventajas competitivas: 1) Cuenta con un canal de acceso de 18 metros de profundidad y dársenas de 16 metros y medio de ancho, que lo convierten en el único puerto mexicano protegido para recibir embarcaciones de hasta 165 mil toneladas de desplazamiento. 2) Dispone de amplias zonas de almacenamiento, áreas de navegación, muelles especializados y varias terminales; cuenta con instalaciones altamente calificadas para el manejo de carga general, contenedores y gráneles diversos en una superficie de 3,834.03 hectáreas. 3) Considerando que el 60% de los contenedores que llegan al puerto de Long Beach, tienen como destino final la costa del este de Estados Unidos, el enlace ferroviario existente entre Lázaro Cárdenas y la ciudad de Chicago, que lo ubica a tan sólo 3,900 kilómetros de la ciudad de Chicago, distancia muy similar a la existente entre esta ciudad norteamericana y el puerto de Long Beach, que es de 3,750 kilómetros.

Importancia del Puerto.

Hoy en día, de acuerdo con la información de la Administración Portuaria Integral (API) el área interna de influencia del Puerto de Lázaro Cárdenas o hinterland, se circunscribe a través de conexiones ferroviarias y carreteras a los Estados de Michoacán, Jalisco, San Luis Potosí, Morelos, Puebla, Veracruz, Tamaulipas, Distrito Federal, Querétaro, Edo. de México, Guerrero, Guanajuato y Nuevo León; área que abarca más de 60 millones de habitantes del país, que en conjunto generan más del 60% del PIB nacional.

El área externa influencia del Puerto Lázaro Cárdenas o Foreland, se circunscribe a la Costa Oeste de Norte América con Estados Unidos y Canadá, con Centro América con Guatemala, El Salvador, Ecuador, Colombia, Panamá; en Sur América con Chile, Argentina, Perú y con la Cuenca del Pacífico Oriental, como Japón, Malasia, Filipinas, Singapur, Taiwán, Corea, Rusia, China, Taiwán, Indonesia, Tailandia, Pakistán, Nueva Zelanda, Sudáfrica, etc.

Sin duda que el Puerto de Lázaro Cárdenas representa la mayor ventaja competitiva de Michoacán en el contexto de la ineludible globalización comercial, tal vez por esta razón en el 2010 el Gobierno Federal impulsó el proyecto de conformar una Zona Económica Especial, proyectó que se canceló por el presidente de la República en enero del 2019. Afortunadamente el Gobernador Electo de Michoacán ha declarado que gestionará ante el Gobierno Federal la declaración de una Zona Libre Fronteriza, lo que sin duda permite augurar un futuro mejor para Michoacán.

¿Y el Estado de Derecho?

Afortunadamente la globalización comercial entre Asia y Estados Unidos, le confiere al Puerto de Lázaro Cárdenas una ubicación estratégica como enlace multimodal. Desafortunada e Inexplicablemente esa relación intercontinental se ve condicionada por la falta de un Estado de Derecho. Un grupo de profesores es capaz de bloquear las vías del ferrocarril como medida de presión a la autoridad. Tan sólo en lo que va del presente año, se han registrado 14 bloqueos a las vías de ferrocarril, el último comenzó el 31 de julio a la altura de la localidad de Caltzontzin y al día de hoy, se cumplen 24 días de bloqueo, con más de 150 trenes detenidos (mover su carga por carretera implica movilizar más de 40 mil tráileres), hay más de 700 mil toneladas de mercancía detenida en el Puerto, los daños se acumulan, pues el año pasado sumaron 200 días los bloqueos. La semana pasada, la compañía Kansas City Southern anunció que ya estaba redireccionando la carga marítima hacia otros puertos en distintos países, para afectar lo menos posible el intercambio comercial.

Sin duda urge aprovechar el potencial que representa el Puerto, pero aún más urgente y prioritario es garantizar un Estado de Derecho en Michoacán. No se trata de discutir si el reclamo de los profesores es legitimo o no, pues seguramente el monto reclamado es infinitamente menor que el daño económico ocasionado a miles de empresas nacionales y extrajeras. No se trata de culpar a alguna autoridad por negligencia o descuido. Se trata de que es derecho de todos los ciudadanos y obligación de todos los niveles de gobierno el velar por un Estado de Derecho, entendido como “el principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades están sujetas al cumplimiento de la ley, la cual es respetuosa los derechos humanos y se aplica de forma equitativa, justa y eficiente”. De acuerdo con el World Justice Project y su índice de Estado de Derecho en México 2019-2020, a Michoacán se le calificó con 0.39 puntos de un máximo de 1 punto, por abajo del promedio nacional, además de presentar un retroceso con respecto a la puntuación obtenida en 2019.