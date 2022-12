“El PRI va de frente, decidido a ganar en 2023”, asegura su líder Alejandro Moreno

A pesar de los embates del gobierno a los opositores, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) va de frente, decidido a ganar y a regresar. Ni nos echamos para atrás, ni nos bajamos ni nos rajamos. Los vamos a enfrentar, advirtió Alejandro Moreno, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de este instituto político, al señalar que el tricolor salvó con sus votos al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Indicó que así como el PRI votó en contra de la reforma eléctrica y de las iniciativas en torno a la Guardia Nacional, también votó en contra de la reforma electoral del gobierno, que rompía el régimen democrático y acababa con la democracia en México. “Eso es lo que estamos haciendo; siempre defendiendo la democracia y las instituciones electorales”, expresó.

Señaló que “los adversarios están preocupados porque saben que el PRI es fuerte, porque saben que nuestra coalición Va por México es fuerte y porque saben que en el 2023, les vamos a ganar en Coahuila y el Estado de México”.

El dirigente nacional del tricolor destacó que los priistas no se echan para atrás porque “somos gente valiente, y vamos a dar la batalla por amor a México. Vamos a trabajar siempre, porque el PRI es eso, la fuerza y la fortaleza de nuestro país y de nuestro pueblo”.

En gira de trabajo por esta entidad, sostuvo un encuentro con las estructuras del partido, acompañado por la dirigencia de PRI en Puebla, encabezada por Néstor Camarillo, y luego participó en un evento de capacitación del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (OMPRI), al lado de la Presidenta de esa organización, Montserrat Arcos Velázquez.

En ese marco, el líder nacional del tricolor destacó que México no va bien. “El país es un desastre, porque tenemos un gobierno que no sabe trabajar y que no da resultados”, expresó.

Manifestó su reconocimiento al trabajo de la dirigencia del Comité Directivo Estatal (CDE), representada por Néstor Camarillo e Isabel Merlo, y de la Presidenta del ONMPRI, Montserrat Arcos Velázquez. Afirmó que la militancia priista del estado es sólida y fuerte, y aseveró que las mujeres, que participaron en el encuentro de capacitación, no sólo quieren ser mejores, sino que quieren estar más preparadas para servir mejor a su gente.

Por su parte, Néstor Camarillo Medina aseguró que Alejandro Moreno cumplió su palabra de que Puebla fuera el primer estado en visitar después de votar en contra de la reforma electoral. “Aquí hay una gran pasión política que nunca se había generado”, explicó, debido a que han entendido que “la única manera de seguir adelante es seguir en unidad”.

Sostuvo que el PRI “tiene perfiles para todos los cargos políticos, desde las gubernaturas, el Senado, diputados federales y locales, y cualquier presidencia municipal”.

A su vez, Montserrat Arcos refrendó el compromiso de las mujeres con el tricolor y aseguró que las militantes priistas “somos las que defendemos las causas de nuestro partido”. Como nunca antes, dijo, las mujeres priistas se han preparado y se han capacitado para dar la batalla en distintos terrenos, como en el servicio público y el Congreso, además de conducir al PRI al triunfo en los procesos electorales que están por venir.