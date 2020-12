El PRD invita a Carlos Herrera a registrarse como su precandidato

Morelia, Michoacán, a 22 de Diciembre de 2021.-La Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán, invitó públicamente al Ingeniero. Carlos Herrera Tello, para que se registre como precandidato por este instituto político.

Al fijar el posicionamiento semanal ante los medios de comunicación, el Presidente del PRD, Víctor Manuel Manríquez, destacó que conjuntamente con otras fuerzas políticas y sociales se ha venido impulsando el Equipo por Michoacán, para poder construir acuerdos en temas relevantes, con visión de mediano y largo plazo.

Manríquez explicó que la ciudadanía hoy exige acuerdos, consensos, certeza, rumbo, pero también pide que los represente un perfil ciudadano.

Es por ello, -recalcó-, que desde la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD, hemos hecho una evaluación y con base a la convocatoria que nos permite en cualquier momento del proceso hacer una invitación algún ciudadano o ciudadana para que participen en el proceso interno, hemos decidido, en Sesión del Comité Directivo, invitar al Ingeniero. Carlos Herrera Tello para que se registre como precandidato del PRD.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD), es un instituto político de puertas abiertas, son bienvenidos todos los perfiles y todas las voces que anhelan un mejor país y un mejor Michoacán, y creemos que el Ingeniero. Carlos Herrera Tello, cuenta con la capacidad y experiencia para representar a las y los michoacanos en una posible candidatura.

Víctor Manríquez enfatizó que en el Equipo por Michoacán se están contemplando todos los perfiles, a todos los sectores y con ello, se demuestra que los partidos políticos están dejando a un lado los intereses de colores o partidistas y están privilegiando el interés de la ciudadanía y que le vaya bien al Estado.

“Hoy es el momento de consensos, y no de caprichos unipersonales, de una visión de estado, y no de visiones sesgadas, de unir y construir, no dividir no enfrentar, y con estas palabras queda abierta la invitación del PRD para que el Ingeniero. Carlos Herrera Tello, se sume al Equipo por Michoacán”, afirmó Víctor Manuel Manríquez.

El Ingeniero. Carlos Herrera Tello, es egresado del Instituto Tecnológico de la Construcción, con un posgrado en Valuación Inmobiliaria por la Universidad Autónoma del Estado México y con Maestría en Calidad Total y Competitividad, ha sido presidente de Zitácuaro en dos ocasiones, y recientemente fue Secretario de Gobierno.

Durante este encuentro con los medios informativos, la Secretaria General de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE), Maestra. Silvia Estrada Esquivel, agradeció a los comunicadores y periodistas la cobertura que han brindado al PRD, deseándoles que el 2021 sea un mejor año para todos.

En el mismo sentido, la Secretaria de Comunicación Política de la DEE, Brissa Arroyo Martínez,refrendó el compromiso de apertura y transparencia por parte del PRD, y de respeto al ejercicio periodístico.

Asistieron a este encuentro, el Secretario de Asuntos Electorales y Política de Alianzas, Víctor Lenin Sánchez Rodríguez; de Gobiernos y Asuntos Legislativos. José Luis Esquivel Zalpa; y de Agenda de igualdad de género, Diversidad Sexual, Derechos Humanos, De las Juventudes, Educación, Ciencia y Tecnología, Verónica Naranjo Vargas.