Al encabezar la Sesión de Instalación y la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión Política Permanente del Partido Revolucionario Institucional, el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y de la COPPPAL, Alejandro Moreno, afirmó que una corriente demagógico-populista tiene en riesgo la democracia y todas las libertades de los mexicanos.

En compañía de la Secretaria General del CEN, Carolina Viggiano, y del Secretario Técnico del Consejo Político Nacional (CPN), diputado federal Pablo Angulo Briceño, así como de los integrantes del CEN en pleno, el líder priista aseguró que “México exige a los priistas estar en unidad, porque nuestro proyecto nacional está en peligro”. A diario, dijo, hay un amago desde Palacio, bajo un modelo de control político absoluto.

En el evento, realizado en el Salón “Alfonso Reyes” de la sede nacional, Alejandro Moreno tomó protesta a los presidentes de las 48 Comisiones Temáticas y de Dictamen del CPN.

El líder priista puntualizó que no son diferendos programáticos, sino un intento de imponer un modelo centralista autoritario, por lo que el país exige que el PRI esté pendiente, para evitar lesiones a las instituciones.

En este marco, sostuvo: “que tampoco se confunda el puñado de cínicos y derrotistas que nos auguran la extinción; que no se confundan y que no se equivoquen. Entre ellos están los tecnócratas que perdieron la mayoría priista de diputados en el 97, para luego también perder en el año 2000 nada más y nada menos que la Presidencia de la República”.

Y añadió: “es verdad, dan vergüenza, mucha vergüenza, estos tecno-burócratas que le quedaron chicos al PRI y que todavía se atreven a lanzar críticas, en vez de trabajar por el partido. Estos cínicos, si no van a ayudar, que no estorben, pero no obstante, son libres de decir lo que les plazca”.

Finalmente, Alejandro Moreno aseveró que el PRI no está de regreso por un puñado de iluminados, “al partido lo han recuperado los militantes. Lo que genera la unidad es la esencia del partido, que es el proyecto histórico de la Revolución Mexicana. Solo trabajando juntos y en unidad, los priistas vamos a regresar a ganar. Hay mucho pueblo que espera que volvamos a la lucha”, aseveró.

En el evento participaron Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador de Colima; el Senador Carlos Aceves del Olmo, dirigente de la Confederación de Trabajadores de México; Cristina Ruiz Sandoval, lideresa de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares; el diputado federal Ismael Hernández Deras, dirigente de la Confederación Nacional Campesina, y el diputado Fernando Galindo Favela. Asimismo, los ex presidentes nacionales del PRI, Dulce María Sauri Riancho, José Antonio González Fernández y Jorge de la Vega Domínguez.