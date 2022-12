El jueves, premiación del Primer Concurso de Composición Orquestal de Morelia

Morelia, Michoacán, 13 de diciembre 2022.- Con el fin de promover la creación musical entre las y los compositores mexicanos, así como de fortalecer y preservar el nombramiento de Morelia como Ciudad Creativa de la Música por La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO), como lo ha promovido el Presidente Municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, la Secretaría de Cultura de Morelia encabezada por Fátima Chávez Alcaraz en mayo de este año emitió la convocatoria del primer concurso de composición orquestal de Morelia y cuyo ganador se dará a conocer este próximo jueves 15 de diciembre en palacio municipal.

De acuerdo a la convocatoria se recibieron composiciones de todo el país hasta el 9 de noviembre, mismas que están siendo evaluadas por tres jurados: Miguel Salmón del Real actual director titular de la Orquesta Sinfónica de las Artes ha dirigido 42 orquestas en 13 países, 20 coros y 11 ensambles; así como 232 solistas provenientes de 28 nacionalidades.

Javier Álvarez, quien ha sido profesor del Royal College of Music y en la Guildhall School of Music and Drama en Londres. Fundador de la Licenciatura de Artes Musicales de la Escuela Superior de Artes del Estado de Yucatán de la cual fue director y maestro hasta el 2007. Ganador del prestigioso Prix Ars Electrónica (Austria), obtenido en 1993 con la obra Mannam, la Medalla Mozart de Oro, recibida en 2000; además de su ingreso al Sistema Nacional de Creadores (1993, 1996, 2002 y 2011) y una nominación a los Premios Grammy en 2012. Desde 2005, es miembro Honorario de la Academia de Artes de México.

La directora artística del Festival Internacional Música y Escena, Ana Lara, trabajo por el cual recibió en 2001 el Diploma de la Unión Mexicana de Críticos de Teatro y Música. Fue directora Artística de Puebla Instrumenta Verano 2004, Coordinadora de Prisma-Forum en 2009 y de la programación de música contemporánea del Festival Internacional Cervantino del 2007 al 2009. Ha sido invitada a numerosos concursos nacionales e internacionales, así como a numerosas universidades de América y Europa para hablar de su obra.

Los participantes enviaron toda su información personal, así como de la obra a concursar, pero al jurado sólo se le entregó la obra con pseudónimo para que no conozcan la identidad del concursante hasta que se produzca el fallo con el fin de no influenciar al jurado.

Es así que el jurado evaluará las composiciones atendiendo criterios de: originalidad, efectividad de la orquestación, integración de los instrumentos obligatorios, desarrollo formal, congruencia estilística y viabilidad para la ejecución.

Por lo que de acuerdo a la convocatoria este 15 de diciembre a las 10:00 de la mañana en Palacio Municipal y el acto encabezado por el presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar se dará a conocer a la pieza ganadora del primer Concurso de Composición Orquestal de Morelia Ciudad Creativa de la Música 2022, cuyo primer lugar ganará un bolsa de 100 mil pesos, mientras que el segundo y tercer lugar tendrán mención honorífica.