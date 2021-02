Por Eva E. Arreola/Red 113



Morelia, Mich.- 5 de febrero de 2021.- Satanás deberá contratar un buen constructor para ampliar lo suficiente el infierno donde quepan todos esos que hoy condicionan la vacuna contra COVID-19, a que la credencial de elector del adulto mayor de 60 años esté vigente.



Así es señoras y señores, si no comprende por qué su papá, mamá, abuela o abuelo no aparecen en la página https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php revise la fecha de vencimiento de su credencial para votar y tendrá su respuesta, y si no cuenta con ella, pues también esa es la razón.



Y no, no es falla de la página ni del sistema, porque si se introduce otra CURP te indica que la vacuna es solo para mayores de 60 años, pero si tecleas la CURP de tu mamá sin credencial vigente, pues no está.



Grave, gravísimo, deshonesto, obsceno y me puedo acabar los espacios de esta columna sin alcanzar a adjetivar todo lo que me genera una estrategia electorera tan vil que asquea.



Lucrar políticamente con la necesidad de proteger a los más vulnerables, si, esos a los que Andrés Manuel López Obrador jura y perjura que son prioridad, es el acto más bajo que le conozco, su prioridad es sumar votos, no inmunizarlos contra el COVID-19, porque si ese fuera realmente el objetivo, con la CURP bastaría.



Mezquino, podrido y ruin, la peor clase de presidente que ha tenido el país, porque hubo malos muy malos, sí, pero no navegaban con bandera de mesías y salvador lucrando con la vida de la gente.



Me dueles México.