El INE reconoce a dos nuevos partidos políticos y redistribuye el financiamiento público

Ciudad de México, a 20 de octubre de 2020.- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) acató la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y por unanimidad reconoció el registro como partido político nacional de “Redes Sociales Progresistas” y “Fuerza Social por México”, así como la consecuente redistribución del financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes y específicas que gozarán cada uno de los diez partidos políticos nacionales.

En sesión extraordinaria, las y los consejeros determinaron que se debe dotar a los nuevos partidos políticos del financiamiento público que les corresponde, desde la fecha en que obtuvieron su registro, esto es, el 20 de octubre.

Así, la redistribución del financiamiento público federal para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes y para actividades específicas para el resto del ejercicio 2020, quedará de la siguiente manera:

Asimismo, se aprueba a los diez partidos políticos nacionales, la cifra de 3 millones 741 mil 649 pesos como prerrogativa postal y de 26 mil 006 como prerrogativa telegráfica para el periodo de octubre al 31 de diciembre de 2020.

Las sentencias del TEPJF deben acatarse por el INE

La Consejera Claudia Zavala Pérez señaló que Redes Sociales Progresistas y Fuerza Social por México podrán participar en los procesos electorales locales y los invitó a que se rijan estrictamente por el modelo democrático que impera en el país.

“El consenso social está definido para que tanto partidos políticos y autoridades y ciudadanía general acatemos las reglas del juego que nos hemos dado en el ámbito democrático”.

Recordó que el criterio revocado tiene que ver con el sistema de fiscalización que realiza el Instituto. “Tenemos que modificar nuestros propios reglamentos para que quede claro que en esas facultades de comprobación tenemos que allegarnos de todos los elementos, porque lo que no puede ser es que no esté plenamente comprobado de dónde vino el dinero, quién lo dio y que quien tuviera la posibilidad de aportarlo cumpla con las reglas fiscales”.

Agregó que el modelo de fiscalización no lo vamos a entender y no va a funcionar si no se ve de forma integral.

El Consejero Martín Faz Mora argumentó que debe acatar la sentencia del Tribunal Electoral “pero no la comparto”, ya que en su opinión se comprobó la intervención gremial de un sindicato en la conformación de Redes Sociales Progresistas.

El Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello enfatizó que ya que se trata de sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federal “estoy obligado en el respeto y convicción profunda de siempre salvaguardar el Estado de derecho constitucional, de votar a favor”.

Enseguida, el Consejero Ciro Murayama Rendón sostuvo que hay un problema estructural de la democracia mexicana. “Una autoridad administrativa que tiene la encomienda de fiscalizar y cada que encuentra hallazgos relevantes, estos hallazgos desaparecen a golpe de sentencia” y sin embargo, “los hechos ahí siguen, las omisiones no son subsanadas, pero acatamos”.

Dejó en claro que, pese a que no se encontró transparencia en el origen de los recursos, las resoluciones de la Sala Superior del Tribunal son inatacables. “Hoy votamos obligados por el diseño legal, hoy votamos no con base en la convicción del análisis que nos toca como autoridad administrativa, votamos para dar el registro a dos partidos porque así lo ordena el Tribunal; es un voto que no pesa sobre nuestra consciencia, es un voto que nos obligó la consciencia de los señores magistrados”.

El 90 por ciento de las decisiones del INE son confirmadas y sólo el diez por ciento son revocadas o modificadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dijo la Consejera Adriana Favela Herrera.

Coincidió con la Consejera Zavala en hacer las reformas conducentes, para que quede claro en la normatividad cómo hacer la fiscalización y llamó a los partidos a respetar todas las reglas de los procesos electorales.

Nos toca atender lo que nos ordenó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y verificar que el proyecto que se nos está presentando esté atendiendo las directrices que nos dio la autoridad, agregó la Consejera Dania Ravel Cuevas.

“La Sala Superior resolvió que teníamos que emitir una nueva resolución en la que nos pronunciáramos sobre el registro como partido político de la organización Redes Sociales Progresistas, considerando fundamentalmente tres cosas: que sólo es inválida la asamblea estatal celebrada en Sonora, porque se acreditó la entrega u ofrecimiento de dádivas; calificar como válidas las asambleas estatales celebradas en Morelos, Chiapas, Ciudad de México, Durango, Guerrero, Puebla, Sinaloa, Tabasco, Veracruz y Yucatán y por último no se acreditó la intervención sindical en el proceso de obtención del registro de la organización Redes Sociales Progresistas como partido político nacional”, especificó.

El Consejero José Roberto Ruiz Saldaña llamó a los Organismos Públicos Locales para atender todo lo que tiene que ver en materia de impactos con motivo de la incorporación de estos dos partidos y que inciden directamente en los procesos locales y el federal.

En opinión de la Consejera Norma De la Cruz Magaña, hubo falta de exhaustividad y no se llevaron a cabo todas las diligencias necesarias que permitieran acreditar fehacientemente las irregularidades cometidas por las organizaciones que pretendieran el registro como partidos.

“De haber sido distinto la Sala Superior nos hubiera dado otra instrucción, pero estamos aquí para acatar la instrucción de la Sala y con eso vamos”, señaló.

La Consejera Carla Humphrey Jordan recalcó la importancia de los partidos políticos que hoy obtendrán su registro, de observar en todo momento la normativa electoral y constitucional como el principio de paridad, la reforma en materia de violencia política y la fiscalización.

“El dinero que entra en las arcas partidistas influye en las elecciones, influye en quiénes ocupan un cargo de elección popular y, por tanto, es necesario afinar cada elección estos mecanismos con los que contamos para poder tener transparencia respecto a los ingresos y egresos que entran a partidos, a organizaciones que quieran obtener el registro como partidos políticos y a candidatas y candidatos”, puntualizó.