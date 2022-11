El INE es intocable, señala el PRI

El Partido Revolucionario Institucional (PRI), expresó su compromiso de defender la democracia frente a los ataques desde el gobierno federal y Morena, y anticipó que si se presenta a votación en el Congreso la iniciativa oficialista que pretende apoderarse de los organismos electorales, sus legisladores no apoyarán ni respaldarán ninguna reforma que signifique un retroceso.



La dirigencia nacional del tricolor dejó en claro que el Instituto Nacional Electoral (INE) “es intocable”, y estableció que ese organismo y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), “cuentan con nuestro respaldo”.



El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido, encabezado por su Presidente Alejandro Moreno, y la Secretaria General, Carolina Viggiano, puntualizó que las y los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados votarán en contra de la Reforma Electoral que pretende imponer el Ejecutivo.



El instituto político aseguró que jamás apoyará una iniciativa que pretenda debilitar, socavar o desaparecer a las instituciones electorales.



El CEN del PRI dijo que hay quienes no entienden que después de meses, y como siempre lo ha hecho el partido, desde el gobierno o desde la oposición, siempre ha respaldado a las instituciones y ha apoyado el proceso democrático en México.



El Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuentan con el respaldo absoluto del PRI, de sus legisladoras y legisladores y de toda su militancia, expresó el CEN del partido.



En ese marco, el Revolucionario Institucional informó que su bancada en San Lázaro votará en contra de la iniciativa del gobierno y de Morena, ya que no permitirá que se dañe a las instituciones de nuestro sistema ciudadano democrático, incluyendo a órganos locales que participan en tareas electorales.

Para la dirigencia nacional de este instituto político, la iniciativa de reforma electoral de Morena no cumple con los criterios de pertinencia, ni de oportunidad en este momento.



En ese sentido, el CEN del tricolor expuso que el imperativo de oportunidad en la reforma electoral que se promueve, está ausente, ya que se ubica en el segundo trienio del gobierno, lo que implica que estaría a prueba justo en las elecciones presidenciales, cuando lo que demandan hoy los mexicanos, es certeza y confianza.



Por todo lo anterior, la dirigencia nacional del PRI informó que el partido no será parte de un proceso de desmonte de las instituciones ciudadanas que han regulado exitosamente la lucha por el poder.