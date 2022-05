Legisladores del PAN piden a Bedolla atender crisis de seguridad en Michoacán y no las campañas de Morena

Mientras Michoacán padece de la violencia e inseguridad, que lo ubica en los primeros estados con más homicidios en el país, el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, dedica su tiempo a apoyar las campañas de Morena en los estados donde habrá elección el próximo domingo 5 de junio, reprobaron diputados federales de Acción Nacional, quienes señalaron que el ejecutivo estatal debería de dedicarse a atender la entidad, “que buena falta le hace”.

Los legisladores federales lamentaron que mientras Ramírez Bedolla se dedica a subirse a los templetes y tomarse fotos con los candidatos de otros estados, debería enfocarse en cumplir con la federalización de la nómina comprometida y asegurada en más de tres ocasiones en menos de un año, la última anunciada de manera paulatina para abril del 2022.

“Vemos al gobernador muy contento tomándose fotos en campaña, pero no lo vimos así de contento ahora que salió huyendo en Huetamo ante los maestros que le demandan que cumpla lo que comprometió. Hemos visto que este gobierno es similar al federal, anuncia, compromete, asegura, pero no cumple. Lo dijimos desde que se anunció, la federalización de la nómina es una bandera política que requiere la participación de varios sectores para llevarse a cabo, y mientras tanto, los maestros siguen sin el pago de su salario devengado”, expresaron.

De igual forma, indicaron que la crisis de inseguridad y violencia está fuera de control por el estado, situación que no solamente se registra en Michoacán, si no en todos los gobiernos de Morena, a consecuencia de la falta de estrategia y la política de “abrazos y no balazos” a los criminales.

Por lo que reiteraron el llamado al gobierno estatal, a no únicamente cambiar los nombres de los cuerpos de seguridad, sino a dar verdaderos resultados.

“Es lamentable lo que pasa en nuestro estado, porque la violencia va en aumento y son los municipios los que viven la peor situación, son los que carecen de elementos para enfrentar la violencia imparable y fuera de control en nuestro estado. México ya se ubica en el cuarto lugar en el mundo con mayor criminalidad, y mientras esto sucede, principalmente en los estados gobernados por Morena, nuestras autoridades andan haciendo proselitismo”, expresaron.

Los seis legisladores federales, coordinados por el diputado Enrique Godínez del Río, indicaron que, además, el gobierno deberá aclarar y transparentar los recursos económicos y materiales con los que se han trasladado a los estados donde habrá elecciones el próximo domingo.