El Estado debe garantizar derecho a la identidad de todos los niños y niñas de Michoacán: Zenaida Salvador Brígido

Morelia, Michoacán, 25 de junio de 2020. La diputada integrante del grupo parlamentario Morena Zenaida Salvador Brígido presentó una iniciativa buscando garantizar el derecho a la identidad de los infantes nacidos de madres recluidas en centros penitenciarios, como un deber del Estado. “Cuando no se inscribe el registro de nacimiento de un niño, se corre el riesgo de excluirlo de la sociedad, ya que se le niega el derecho a la identidad oficial, a un nombre reconocido y una nacionalidad”. La legisladora puntualizó que el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (Unicef) en 2015 refirió que por cada mil niñas, niños y adolescentes existen 15 que no cuentan con un registro de nacimiento. Explicó además que “en el mundo de hoy, con constantes desplazamientos masivos de población, con redes organizadas de tráfico de niños y adopción ilegal, el registro de nacimiento es más urgente que nunca.” “Busco sea entonces, una responsabilidad de los Oficialías del Registro Civil del interior del estado, la visita semestral a Centros Penitenciarios con mujeres recluidas; lo anterior como autoridades responsables de garantizar que toda aquella niña o niño que nazca en un centro penitenciario cuente con su registro de nacimiento y además que este sea de forma gratuita, garantizando el derecho de esos menores”, enfatizó Salvador Brígido. Para concluir la diputada morenista mencionó la importancia del registro de nacimiento, “más allá de las cuestiones individuales. Sin sistemas sólidos de registro civil, es virtualmente imposible planificar o poner en práctica estrategias eficaces de desarrollo. Los niños no registrados, que no aparecen en los datos recogidos, suelen ser pasados por alto en la planificación del desarrollo social, sin contar con la repercusión social que esto representa para sus vidas.”