El deporte, ideal para fortalecer el respeto y la solidaridad entre las y los servidores públicos: Fiscal General

Morelia, Michoacán, a 23 de julio de 2022.- Practicar actividades deportivas es determinante para contar con una excelente salud física y mental y representa una oportunidad de crecimiento profesional que, trasladada al ámbito institucional, coadyuva al fortalecimiento laboral de las y los servidores públicos, expuso el titular de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), Adrián López Solís.

Durante de la ceremonia de premiación de la Final del Torneo de Basquetbol 2022 de la FGE, realizado en las instalaciones del Centro Integral de Acondicionamiento Físico (CIAF), el Fiscal General destacó la importancia que llevar a cabo estas actividades que refuerzan el sentido de pertenencia, identidad y la fraternidad, a través del respeto y solidaridad del funcionariado.

En su mensaje, López Solís reconoció la disposición de quienes integraron cada uno de los equipos (femenil y varonil) ya que con su participación se fomenta el trabajo conjunto y coordinado, que permite entregar mejores resultados, lo que es indispensable en la tarea sustantiva de la institución.

Acompañado por titulares de las diversas áreas, el Fiscal General exhortó a que, sin afectar los tiempos para cumplir con la responsabilidad laboral, se dé continuidad a estas actividades, con el objetivo de fortalecer la actitud de servicio y que las y los servidores públicos de la FGE puedan contar con una adecuada salud.

“Es una actividad lúdica que sin duda refleja mucho de lo que es la actitud ante la vida, se notan esas ganas de dar lo mejor de sí en el marco de un juego, pero al terminar, está esa actitud de respeto, de solidaridad”, expresó el funcionario.

La jornada de juegos finales del torneo de Basquetbol se llevó a cabo entre Ateneas vs Uacusi (femenil); y R. Zitácuaro vs R. Zamora, por el tercer lugar; así como Justeam vs Slam Dunks (UECS) por el primero y segundo lugar en su rama varonil.