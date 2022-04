El Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras y Sound and Music lanza convocatoria para creadores de música

Morelia, Michoacán, 30 de abril de 2022.- En esta convocatoria pueden aplicar compositoras, creadoras de música y artistas que se identifiquen como mujer cis, mujer trans, hombre trans, persona no binaria o perteneciente a una minoría de género. Deben contar con un historial de trabajo en la música electrónica con enfoque experimental, ser mayores de 18 años, tener sede en el Reino Unido o México, permanecer como residentes en dichos lugares durante la duración del proyecto y no estar participando actualmente en un programa de Sound and Music (New Voices, Adopt a Music Creator o Composer-Curator) o del Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras (CMMAS).



El proyecto busca abordar la falta de representación de estas comunidades en ambos países y formar parte de un trabajo conjunto para lograr que los espacios digitales sean un lugar más seguro, diverso y relevante para descubrir nueva música.



La propuesta unirá a dos compositoras del Reino Unido con dos de México para crear dos obras sonoras copatrocinadas por los organizadores que se estrenarán como parte de un evento digital único.



Las bases de esta convocatoria establecen, entre otras cosas, que se entregará una beca en libras esterlinas para compositoras residentes en el Reino Unido y en pesos mexicanos para artistas radicadas en México. También se ofrecerá apoyo en proyectos creativos, señalización, redes y asesoramiento de los equipos de Sound and Music y el CMMAS, junto con tutoría de expertos relevantes a las necesidades del proyecto.



Las personas interesadas pueden enviar su solicitud de registro hasta el domingo 01 de mayo y podrán consultar la convocatoria completa en: https://soundandmusic.org/opportunity/digital-bridge/