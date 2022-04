El CCEM respalda acciones de gobierno para salvaguardar el estado de derecho

En Michoacán nadie debe estar por encima de la autoridad del Gobierno del Estado, la gobernabilidad no se puede poner en riesgo ni permitir que grupos de presión atenten contra la Ley, por lo cual, en el Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Michoacán externamos nuestro respaldo a las acciones que emprenda el Ejecutivo para salvaguardar el orden en la entidad.

En el sector empresarial hemos expresado que los grupos de choque lastiman al Estado desde hace muchos años, ya que realizan disturbios como forma de presión política, afectando así a terceros, a las familias, ciudadanía, economía, empresas y a la imagen del Estado, logrando poner en jaque a Michoacán por defender sus intereses particulares.

“No podemos permitir que las situaciones fuera de la Ley se sigan tolerando; hoy respaldamos al Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, así como a los integrantes de su gabinete que tengan competencia en el asunto, para que actúen con celeridad y apliquen el estado de derecho en el caso de la situación que enfrentan con los normalistas”.

“Que caiga el peso de la Ley a quien la infrinja; los michoacanos no podemos seguir siendo rehenes de cualquier grupo sindical que pretenda mantener secuestrado a Michoacán para su beneficio personal”.

Para finalizar manifestamos firmemente que, si en Michoacán se busca alcanzar el orden, entonces se necesita que no exista más tolerancia a quienes actúen fuera de la Ley; NO más acuerdos ventajosos como herramienta de chantaje para los gobiernos y NO más diálogo con quienes no respetan los derechos de terceros.