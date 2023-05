El brillo de Morelia también es gracias a los trabajadores municipales: Alfonso Martínez

Morelia, Michoacán; 25 de mayo del 2023.- El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, agradeció a los trabajadores del Ayuntamiento su dedicación para embellecer el nuevo Parque Lineal ubicado en el Boulevard García de León, ya que gracias a ellos la ciudad brilla con su trabajo diario y entrega, sin importar que sea bajo la lluvia o el sol.

“Cuando estábamos diseñando esa “m” (la m de de Morelia Brilla) con el destello, el eslogan de la ciudad de Morelia Brilla, pues era un anhelo. Era decir -hay que recuperar nuestra ciudad- porque ustedes se acuerdan, esto era un lote baldío con árboles, pero era un lote baldío porque así no la entregaron. No tenían pasión, no le ponían ganas a nuestra ciudad. (…) Ese brillo que hoy tiene Morelia es gracias a ustedes. Así que muchas gracias muchachos y a seguirle dando”, resaltó.

Con el trabajo constante para recuperar a Morelia del abandono, el edil aseguró que actualmente la capital michoacana es una de las ciudades más limpias del país y que mantiene la meta para ser la urbe más limpia del México.

Alfonso Martínez subrayó que el Boulevard García de León se ha convertido en un emblema para su administración, al recuperar un terreno con árboles de difícil acceso a un espacio realizar actividades familiares e informó que la obra del Parque Lineal se encuentra lista en su primera etapa y será entregada este 26 de mayo a las y los morelianos.

Alfonso Martínez, estuvo esta mañana nuevamente en el parque, donde convivió y compartió el almuerzo con los trabajadores de parques y jardines, quienes han puesto corazón y alma para hacer que Morelia Brille.