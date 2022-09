EL APOYO AL CAMPO DEBE SER UNA PRIORIDAD Y NO UNA OPCIÓN: ENRIQUE GODÍNEZ

Durante el primer año de actividades de la 65 Legislatura de la Cámara de Diputados, el Legislador Enrique Godínez del Río, trabajó con compromiso por mejorar las condiciones en las que se encuentra el campo michoacano

“El apoyo al campo debe ser una prioridad y no una opción, por ello seguiré trabajando para que los programas y apoyos regresen a nuestros productores, no he dejado de alzar la voz por ustedes, aquí tienen un aliado que está de su lado”.

Entre las acciones que encabezó el Diputado Federal abanderado por la Coalición Va X México, se encuentra la solicitud de implementar buenas prácticas para el manejo de los suelos como lo es la agricultura regenerativa; además llamó a reducir la contaminación del suelo y el agua, tener terrenos más productivos, conservar la biodiversidad bosques y proteger la salud humana de fertilizantes y pesticidas.

El representante del Distrito 5 de Michoacán, Enrique Godínez, apuntó que continuará trabajando por el campo michoacano, por los productores, agricultores y jornaleros, quienes señaló son esenciales para que los alimentos lleguen a la mesa de millones de familias mexicanas.