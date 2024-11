El ajedrecista más joven del mundo tiene 3 años

Un niño de tan solo tres años se convirtió en el ajedrecista más joven en entrar en el ranking mundial de la Federación Internacional.

El niño logró entrar en el ranking mundial de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) tras obtener un sorprendente resultado en un torneo para menores de nueve años, en el que finalizó 24º de 140 participantes

Shoutout to 3-year-old Anish Sarkar from 🇮🇳 India, the youngest rated chess player in the world! 🔥 ♟️



♟️ Anish, born on January 26, 2021, has achieved his first FIDE classical rating of 1555! #FIDErating



⚔️ Competing in the West Bengal State U-9 Open Chess Championship 2024… pic.twitter.com/q1acRdYhgH