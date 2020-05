El aislamiento ha incrementado violencia contra las mujeres, pero no están solas: Nuria Hernández

Morelia, Michoacán, a 02 de mayo de 2020.- Con el objetivo de atender y prevenir la violencia de género que ha venido creciendo hasta 40 por ciento durante el periodo de aislamiento por la pandemia de COVID-19, el Gobierno del Estado ha implementado diversas acciones para hacer frente a este fenómeno y no dejar solas a las mujeres michoacanas.



Lo anterior lo afirmó la secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres (Seimujer), Nuria Gabriela Hernández Abarca, al reconocer que Michoacán enfrenta un reto que jamás se imaginó: una emergencia sanitaria que ha venido a cambiar la forma en que funciona nuestra sociedad.



“Sabemos que el periodo de aislamiento ha traído un considerable incremento en la violencia contra las mujeres, por eso queremos enviar un mensaje a las mujeres de Michoacán y a quienes no se sienten seguras en casa, a quienes tienen miedo y no saben a quién recurrir. Queremos recordarte que no estás sola, que desde el gobierno estamos dispuestas y dispuestos a ayudarte ante esta situación”, expresó.



Acompañada de mujeres del gabinete estatal, la funcionaria reconoció que estar en casa no siempre significa estar segura, por eso se ha creado el Protocolo de Atención para Mujeres Víctimas de Violencia de Género durante el periodo de aislamiento por el COVID-19.



“Si necesitas dejar tu casa por encontrarte en una situación de riesgo extremo, contamos con espacios como el Refugio Eréndira, donde puedes estar segura junto a tus hijos e hijas”, afirmó Hernández Abarca, durante un mensaje transmitido por las redes sociales.



“Pedimos a todas las mujeres: si se encuentran en situaciones de peligro por violencia de género o viven el aislamiento con personas que las agreden, no se callen. Estamos para escucharlas. Para dar atención a situaciones de riesgo pueden acercarse a nosotros y denunciar”, señaló.



Finalmente recordó que se encuentran activos y trabajando los siete días de la semana las 24 horas el teléfono y Whatsapp 44-3582-2082, donde pueden recibir atención, contención y orientación en caso de violencia de género.