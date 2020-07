El 31 de julio, último día para presentar declaración patrimonial de servidores públicos

Morelia, Michoacán, a 29 de julio 2020.- El próximo 31 de julio vence el plazo para que los servidores públicos adscritos a las dependencias y entidades de la Administración pública Estatal presenten la declaración de modificación patrimonial y de intereses.



Aquellos que no cumplan con este mandato, serán sujetos de posibles sanciones administrativas, señaló el titular de la Secretaría de Contraloría de Michoacán (Secoem), Francisco Huergo Maurín.



Al respecto, dijo que la presentación para la declaración patrimonial de modificación concluía el último día del mes de mayo; sin embargo, en esta ocasión se amplió el plazo a consecuencia de la contingencia sanitaria del COVID-19, por lo que quienes no han dado cumplimiento, pueden hacerlo durante estos tres últimos días.



Asimismo, señaló que como en años anteriores, la declaración puede presentarse en línea a través de la página www.declaranet.michoacán.gob.mx, por lo que no es necesario que los servidores públicos lo hagan de manera presencial, ya que se cuenta con esta herramienta que les permite dar cumplimiento desde casa u oficina



Manifestó que aquellos servidores públicos que no han dado cumplimiento, tienen hasta el viernes 31 de julio para que presenten la declaración patrimonial, evitando con ello sanciones administrativas, desde una amonestación hasta una inhabilitación de tres meses a un año



Señaló que este proceso permite verificar la evolución patrimonial de los servidores públicos, ya que, desde el inicio hasta la conclusión del encargo, se comprueba que los bienes con los que cuenta sean acordes a los ingresos que obtiene.



Huergo Maurín agregó que, aun cuando los servidores públicos de Salud y Seguridad Pública están muy atentos a cumplir con los servicios que exige la contingencia de la pandemia, con responsabilidad se han preocupado por cumplir en forma y tiempo con la presentación de su declaración de modificación.